Un inconnu en civil se trouvait devant la maison de Liron et Rakefet Eldor alors qu'ils rentraient d'une promenade nocturne dans la ville portuaire israélienne de Haïfa. Il leur a demandé leur nom de famille et quand ils ont répondu, la vie du couple a basculé.

Il s'est retourné et a dit : "Oui, ce sont les Eldor". Puis trois hommes - et Dieu sait quelle tâche difficile ils ont - sont sortis de l'obscurité", se souvient Liron dans une interview accordée à la radio de l'armée au début du mois.

Et vous vous dites : "Oh, qu'il soit simplement blessé...".

Mais les nouvelles des officiers volontaires de notification militaire étaient pires : le fils de 21 ans des Eldor, Adi, avait été tué dans les combats de Gaza plus tôt dans la journée, les amenant à grossir les rangs des familles israéliennes endeuillées par la guerre la plus dévastatrice qu'ait connue le pays en cinq décennies.

Les forces armées occupent une place centrale en Israël, où la plupart des citoyens effectuent leur service militaire, et la guerre à Gaza a déclenché l'une des plus grandes mobilisations de l'histoire du pays, avec quelque 300 000 réservistes appelés pour une population de 10 millions d'habitants.

Le service des blessés de l'armée informe chaque famille en personne, alors que des pressions sont exercées pour que les enterrements se fassent rapidement, conformément à la tradition religieuse. Cette urgence est aggravée par la crainte que les rumeurs du champ de bataille, alimentées par les médias sociaux, ne parviennent aux familles avant l'annonce officielle.

La tâche incombe à des réservistes bénévoles, soudés et discrets, qui doivent tout laisser tomber, revêtir des uniformes, se précipiter pour se rassembler en équipes de trois ou quatre personnes et trouver l'adresse de la famille dans l'heure qui suit leur convocation par téléphone.

"Les responsabilités sont nombreuses et lourdes", a déclaré un officier de notification qui, comme trois autres personnes ayant parlé à Reuters, l'a fait sous le couvert de l'anonymat. "Et aujourd'hui, elles comprennent littéralement la course contre les messages WhatsApp.

La guerre à Gaza a laissé de profonds traumatismes dans les deux camps. Les Israéliens pleurent les 1 200 personnes tuées, selon les chiffres israéliens, lors de l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre, ainsi que les 134 personnes toujours retenues en otage. De leur côté, les Palestiniens affirment que la riposte israélienne a fait près de 30 000 victimes.

RESPECT ET EFFROI

Plus de 570 soldats ont été tués et 2 900 autres blessés au cours des quatre mois qui se sont écoulés depuis, un rythme qui a poussé l'armée à s'appuyer d'autant plus sur les volontaires, qui se tiennent prêts à annoncer les décès dans leur ville d'origine.

Au moins un membre de l'équipe est médecin. D'autres sont des avocats, des travailleurs sociaux, des enseignants ou des coiffeurs, sélectionnés pour leur aptitude émotionnelle à assumer un rôle qui s'étiole.

Lorsqu'ils marchent dans la rue, avec leur cordon bleu-jaune distinctif sur leur uniforme, les volontaires disent qu'ils sont souvent traités avec un mélange de respect et d'effroi.

Ils risquent ainsi d'alarmer les mauvaises personnes ou de prévenir prématurément la famille qu'ils doivent prévenir de leur présence. Les agents affirment qu'un peu de subterfuge est nécessaire, comme dans le cas des Eldors, où l'un des membres de l'équipe s'est fait passer pour un passant civil afin d'établir un premier contact.

"Lorsque vous entrez dans une maison, vous pouvez porter un long imperméable pour masquer l'uniforme", explique un notificateur. Et si personne n'est là, mais qu'un voisin vous voit et dit à la famille : "Hé, il y avait trois officiers des FDI ici qui vous cherchaient" ?

Les volontaires suivent une formation au cours de laquelle ils s'entraînent à faire des déclarations sans fioritures sur la mort, les blessures graves ou la disparition d'un soldat.

"Ce qui est le plus important, c'est que la famille au premier degré entende la nouvelle face à face, avec le plus grand calme et la plus grande clarté, et jamais par téléphone ou par l'interphone", a déclaré un officier.

Ils simulent également les réactions possibles des proches. Il vaut mieux mettre un pied dans la porte que de la laisser claquer au nez des notificateurs, a déclaré un agent, craignant que des parents accablés par le chagrin ne se terrent à l'intérieur et ne se fassent du mal.

"Une mère m'a giflé. Une autre m'a appelé le Diable, parce que, dans cette maison, à ce moment-là, j'avais ruiné sa vie", se souvient un second policier. "Mais cela se terminait toujours par des embrassades. Tout le monde finit par comprendre le processus".