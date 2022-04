Des opportunités sont à saisir sur le High Yield, assure SPDR

Le récent rebond des marchés d'actions laisse penser que l'appétit pour le risque pourraitfaire son retour alors que les investisseurs commençant à se positionner pour le deuxièmetrimestre, observe l'équipe de Recherche et de Stratégie de SPDR. Etantdonné l'ampleur du mouvement de sell-off, revenir à des stratégies telles que le HighYield US pourrait présenter un certain intérêt, estime SPDR.



La société de gestion spécialisée dans les ETF a identifié 4 raisons clé pour envisager ce secteur au sein de l'univers obligataire : le retour de la performance sur ce secteur, une croissance qui reste ferme, peu de signes de stress sur les marchés, un secteur étonnamment défensif.



Dans l'environnement actuel, où les prix élevés de l'énergie et l'invasion de l'Ukraine stimulent les dépenses de défense, il peut sembler contre-intuitif de se concentrer sur une stratégie ESG, reconnaît SPDR.



"Si l'indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select inclue les fabricants et distributeurs d'armes ainsi que les sociétés dans la production/transformation du charbon thermique, des sables bitumineux, du pétrole et du gaz arctiques, il l'optimise afin de le rapprocher de l'indice parent", révèle gérant, l'indice parent étant le Bloomberg US Corporate High Yield.



SPDR ajoute que ce processus de création d'un socle d'obligations présentant un score ESG plus élevé a permis à l'indice de réaliser une meilleure performance en year-to-date en 2022 par rapport à l'indice parent.



Une attribution de performance de l'indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select par rapport à l'indice parent Bloomberg US Corporate High Yield suggère que deux domaines sont à l'origine de cette surperformance depuis 2022 : l'énergie et le secteur des télécommunications.