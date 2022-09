Des ours dans un magasin de Chine

Comme en témoignent une nouvelle baisse à Wall Bourse, l'escalade du dollar à un nouveau sommet en 20 ans et une forte vente de la dette publique britannique, la pression exercée sur les marchés mondiaux et la confiance des investisseurs dans le monde entier ne montre guère de signes d'apaisement.

Cela est susceptible de soumettre les marchés asiatiques tôt mercredi, en particulier les valeurs technologiques - le Nasdaq a chuté pour une septième session consécutive mardi, sa plus longue série de pertes depuis 2016.

C'est également la toile de fond dans laquelle les investisseurs recevront un lot d'indicateurs économiques clés de la Chine et les chiffres du PIB du deuxième trimestre de l'Australie.

Pékin devrait faire état d'un ralentissement de la croissance des importations et des exportations en août, entraînant un rétrécissement de l'excédent commercial de 92,7 milliards de dollars. Les réserves de change du pays devraient également diminuer au cours du mois pour atteindre 3,079 trillions de dollars.

La santé de l'économie chinoise est une préoccupation pour Pékin - et de plus en plus, pour le monde. Le yuan a atteint mardi son plus bas niveau depuis deux ans, à près de 7,00 par dollar, et la PBOC a déclaré qu'elle allait réduire le montant des réserves de change que les institutions financières doivent détenir, la dernière mesure visant à ralentir la baisse du yuan.

Les projecteurs des marchés des changes asiatiques sont encore plus braqués sur le yen japonais, qui a atteint son plus bas niveau en 24 ans à 143,00 par dollar. Un test de 150,00 semble probable alors que les écarts de rendement entre les États-Unis et le Japon s'élargissent, et que le dollar/yen vise sa meilleure année depuis le début de l'ère des taux de change flottants en 1971.

Les économistes s'attendent à ce que la croissance économique de l'Australie s'accélère au deuxième trimestre, et une chute décente de 3 % des prix du pétrole mardi pourrait contribuer à apaiser le sentiment. Mais pas beaucoup.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés mercredi :

Commerce de la Chine, compte courant (août)

Réserves de change de la Chine (août)

Réserves de change du Japon (août)

PIB de l'Australie (Q2)