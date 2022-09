Des ouvriers débarrassent les hommages au Palais de Buckingham

Joan et Ian Bilboe ont également déclaré qu'ils s'étaient présentés ce matin pour "battre la foule", ce dernier ajoutant que "c'est un moment poignant de l'histoire de notre pays et c'est juste être ici pour faire partie de cela et montrer du respect à la défunte reine et aussi au nouveau roi".

Ce fut une visite émouvante pour l'enseignante Georgina Suttle, qui a déclaré que sa mère et elle ont toutes deux versé des larmes pour la Reine, et l'a qualifiée de "figure étonnante pour les femmes et les femmes dirigeantes".

L'ergothérapeute Sophie Baqui a déclaré qu'elle venait d'arriver à Londres dans un bus de nuit, et qu'elle avait décidé de passer par Buckingham Palace pour "dire au revoir et présenter mes respects", car c'était un "moment vraiment historique".