Des palaces parisiens désespérément vides

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires -99,4% ! C’est l’incroyable taux de décroissance d’activité des Hotels Baverez au 3e trimestre, soit la haute saison (30% du CA annuel habituel). Le reconfinement pendant au moins un mois va prolonger la saison record des palaces parisiens. Un triste record d’inactivité lié au fait que ces 5 étoiles dépendent à plus de 80% d’une clientèle étrangère qui a déserté la capitale. Le Raphaël, Le Regina, Le Majestic…des valeurs sûres n’est-ce pas ? Et pourtant, jamais dans leur histoire les deux premiers sont restés fermés aussi longtemps, Le Majestic restant le seul ouvert aux réservations, afin de pouvoir proposer une solution à une éventuelle clientèle. La société Les Hôtels Baverez est propriétaire et exploitant de trois hôtels 5 étoiles avec restaurants, dont un avec Spa. Ces établissements sont situés au cœur de Paris : dans le 1e arrondissement pour l’hôtel Regina, en face du Louvre-et dans le 16e arrondissement pour les hôtels Raphael et Majestic-Spa, à proximité de la place de l’Etoile. Le CA de la société s’est élevé à 31,9 ME en 2019, à -0,7% sur un an, moyennant un taux d’occupation de 74,85%. Voici les chiffres 2020 sur 9 mois : A moins que la situation sanitaire s’améliore fortement début décembre et que les vols internationaux reprennent rapidement à Noël, ce qui serait très surprenant, le phénomène risque de se répéter au 4e trimestre. Propriétaire des murs, la société n’entre pas dans le cadre de la nouvelle mesure qui consistera à accorder un crédit d’impôt de 30% pour inciter les bailleurs à annuler une partie de leurs loyers commerciaux. Cette mesure bénéficiera aux entreprises de moins de 250 salariés fermées administrativement, ou appartenant au secteur HCR, hôtel café restaurant). Tout bailleur qui, au dernier trimestre 2020, accepte de renoncer à au moins un mois de loyer, bénéficiera d’un crédit d’impôt de 30% du montant des loyers abandonnés. Par exemple, pour un loyer mensuel de 5 000 euros d’un restaurant, si le bailleur renonce à au moins 5 000 euros, il aura un crédit d’impôt de 1 500 euros. Par conséquent, le bailleur perdra « seulement » 3 500 euros. Cette aide sur les loyers, évaluée à un milliard d’euros, est cumulable avec le fonds de solidarité. Locataire de certains murs, le groupe coté Les Hôtels de Paris pourra y prétendre partiellement. Avec 6 hôtels parisiens réouverts sur 20 en septembre, et des taux d’occupation faible mais pas aussi bas que dans les palaces, la société s’en est sortie un peu mieux au 1er semestre, avec un CA tout de même en baisse de 57% sur 6 mois. En Bourse, Les Hôtels Baverez et Les Hôtels de Paris sont en baisse de respectivement 21% et 49% depuis leur début de l’année. La liquidité et le flottant sont faibles, ce qui relativise la pertinence de ces évolutions. A titre de comparaison, Accor, 1er groupe européen, est en baisse de 46% depuis le 1er janvier 2020.

Raphaël Girault © Zonebourse.com 2020

