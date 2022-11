Des parents traumatisés attendent des nouvelles des disparus en Indonésie, pays frappé par le séisme.

Le bilan des victimes du tremblement de terre de magnitude 5,6 survenu lundi à Cianjur continue de s'alourdir à mesure que l'on découvre l'étendue de la catastrophe. Les autorités affirment que 268 personnes sont maintenant confirmées mortes, contre environ 160 mardi, et que plus de 150 sont portées disparues.

Mercredi, les efforts de reconstruction se concentreront sur l'un des districts les plus touchés de Cianjur, Cugenang, où l'on pense qu'au moins un village a été enseveli par un glissement de terrain.

Des images de la région montrent des habitants creusant dans la terre brune à mains nues, ou utilisant des houes, des bâtons, des barres à mine et d'autres outils.

"Si ce n'était qu'un tremblement de terre, seules les maisons s'effondreraient, mais là, c'est pire à cause du glissement de terrain", a déclaré Zainuddin, qui était à la recherche de six parents disparus.

"Dans cette zone résidentielle, il y avait huit maisons, toutes ont été enterrées et emportées".

Plus de 1 000 policiers ont été déployés pour renforcer les équipes de recherche et de sauvetage.

L'Indonésie est l'une des nations les plus sujettes aux tremblements de terre sur terre et enregistre régulièrement des séismes plus forts en mer. Mais le séisme de lundi, d'une magnitude de 5,6, a été particulièrement meurtrier car il a frappé une zone densément peuplée à une faible profondeur de seulement 10 km (6 miles).

Les responsables ont également déclaré que les mauvaises normes de construction ont été à l'origine de nombreux décès.

Lors d'une visite mardi à Cianjur, à environ 75 km (45 miles) au sud de la capitale Jakarta, le président Joko Widodo a demandé que les efforts de reconstruction incluent des logements antisismiques.

Il est urgent de s'assurer que les opérations chirurgicales puissent avoir lieu immédiatement, car les hôpitaux ont une capacité limitée en raison des dommages causés par le tremblement de terre, a déclaré le ministre de la Santé, Budi Gunadi Sadikin.

"Ma priorité est qu'il n'y ait plus de morts", a-t-il déclaré lors d'une visite dans la zone sinistrée.

"La première priorité est de s'assurer que les patients gravement blessés sont pris en charge afin qu'ils puissent survivre."