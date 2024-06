Une alliance de partis politiques et de groupes de la société civile au Mali, pays dirigé par la junte, a déclaré que plusieurs de leurs dirigeants avaient été arrêtés jeudi lors d'une réunion privée au domicile d'un ancien ministre, exigeant dans un communiqué leur libération rapide.

Le pays d'Afrique de l'Ouest, sous régime militaire depuis un coup d'État en 2020, a publié en avril un décret restreignant la vie politique au nom du maintien de l'ordre public.

Le groupe n'a pas précisé le nombre de personnes détenues, mais Boubacar Touré, représentant de l'un des partis, a déclaré à Reuters vendredi que 11 personnes avaient été arrêtées lors de la réunion privée, pour la plupart des dirigeants politiques.

"Les partis (...) condamnent avec la plus grande rigueur ces arrestations arbitraires, qui violent la constitution et toutes les lois du Mali", indique le communiqué du groupe.

Il accuse les autorités de poursuivre "la voie de la dictature ... dans le seul but de se maintenir au pouvoir et de faire taire toutes les voix démocratiques et républicaines".

Les autorités n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La junte au pouvoir au Mali a suspendu toutes les activités des partis politiques et des "associations à caractère politique" après que le groupe de partis politiques et d'organisations de la société civile a conjointement appelé les autorités, le 31 mars, à ne pas organiser d'élections dans les délais promis.

En réponse à l'ordre de la junte, le groupe s'est tourné vers la Cour suprême du Mali, mais on ne sait pas encore quand la haute juridiction examinera le recours.