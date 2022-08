Des partisans se rassemblent au domicile de l'ancien Premier ministre pakistanais Khan, dans le but de déjouer son arrestation.

Cette décision fait suite à une plainte déposée par la police contre Khan, samedi, pour avoir menacé des représentants du gouvernement dans un discours public sur la torture policière présumée de l'un de ses assistants, qui fait face à des accusations de sédition pour incitation à la mutinerie au sein de la puissante armée. [L8N2ZM2Q8]

Les manifestants ont scandé des slogans contre le gouvernement du Premier ministre Shehbaz Sharif, qui a pris le pouvoir après l'éviction de Khan lors d'un vote de confiance en avril.

"Si Imran Khan est arrêté ... nous prendrons le contrôle d'Islamabad", a déclaré sur Twitter un ancien ministre de son cabinet, Ali Amin Gandapur, tandis que certains dirigeants du parti ont exhorté leurs partisans à se préparer à une mobilisation de masse.

Un autre ancien collègue ministre, Murad Saeed, a déclaré aux chaînes de télévision nationales que la police avait donné des ordres pour l'arrestation de Khan.

La police d'Islamabad a toutefois refusé de confirmer cette information.

L'utilisation des lois antiterroristes comme base des affaires contre les dirigeants politiques n'est pas rare au Pakistan, où le gouvernement de Khan les a également utilisées contre les opposants et les critiques.

Le rapport de police de samedi, vu par Reuters, cite les commentaires de Khan selon lesquels il "n'épargnerait pas" le chef de la police d'Islamabad et une femme juge pour l'arrestation de son assistant.

"Le but de ce discours était de semer la terreur parmi la police et la magistrature et de les empêcher de faire leur devoir", a déclaré la police dans le rapport.

Les experts juridiques affirment que les menaces publiques mettaient la vie des fonctionnaires en danger, et équivalaient en fait à une menace pour l'État, de sorte que les accusations d'antiterrorisme s'appliquent.

L'armée est également devenue une cible pour Khan, qui a déclaré qu'elle ne l'avait pas aidé à repousser un complot américain qui l'a renversé, une accusation que Washington a démentie.

L'armée, qui a gouverné directement pendant plus de trois décennies des 75 ans d'histoire du Pakistan, a réfuté l'affirmation de Khan. Elle nie également toute ingérence dans la politique.

L'autorité pakistanaise de régulation des médias électroniques a interdit la transmission en direct des discours de Khan, les jugeant incendiaires.