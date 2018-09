Des passagers d'un vol d'Emirates malades en arrivant à New York

(Précise le nombre de passagers malades)

NEW YORK, 5 septembre (Reuters) - Une vingtaine de passagers et membres d'équipage d'un avion de la compagnie Emirates sont tombés malades mercredi pendant un vol reliant Dubaï à New York et ont été pris en charge par les services de santé américains, ont annoncé les autorités.

L'Airbus A380, avec 521 passagers à bord, a été bloqué sur la piste après son atterrissage peu après 09h00 heure locale (13h00 GMT), le temps d'effectuer des examens médicaux.

Le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) avait déclaré dans un premier temps qu'une centaine de personnes avaient dit se sentir mal, souffrant notamment de fièvre et de toux.

Après examen des passagers par des employés du CDC à bord de l'appareil, seuls 19 cas de personnes malades ont été confirmés, a déclaré un porte-parole de la mairie de New York.

"Tous les autres vont bien", a ajouté Raul Contreras.

Une porte-parole d'Emirates a indiqué que tous les personnes en bonne santé avaient pu quitter l'aéroport en début d'après-midi, tandis que trois passagers et sept membres d'équipage du vol EK203 avaient été hospitalisés.

"Neuf autres personnes ont été soignées sur place avant d'être autorisées à poursuivre leur voyage", a-t-elle ajouté. (Gina Cherelus et Rodrigo Campos, avec Alexander Cornwell à Dubaï Jean-Stéphane Brosse et Tangi Salaün pour le service français, édité par Tangi Salaün)