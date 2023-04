Le lendemain de son 22e anniversaire, une femme est assise sous une couverture, serrant son abdomen dans une pièce éclairée par une seule lampe. Enceinte d'un peu plus de 18 semaines, elle a voyagé pendant près de neuf heures depuis son domicile jusqu'à Missoula, dans le Montana.

de son domicile à Missoula, une ville universitaire située dans les montagnes de l'ouest du Montana, pour subir un avortement chirurgical à la Blue Mountain Clinic.

Le lendemain, une petite fille de six mois attend avec ses parents un bilan de santé au centre de soins primaires de Missoula. Et plus tard dans la semaine, un homme de 71 ans consulte son médecin sur les moyens de gérer la douleur causée par le cancer de la prostate.

Cet éventail de services a attiré des patients venus de loin à la Blue Mountain Clinic, l'un des rares établissements du Montana à proposer des avortements, ainsi que des traitements psychiatriques, des services d'affirmation du genre et des soins généraux.

"Lorsqu'elles franchissent ces portes, personne ne sait ce qu'elles viennent chercher", explique Nicole Smith, directrice générale de la clinique, qui a vu le jour en 1977 sous la forme d'un collectif de santé féministe.

"Cela crée un niveau incroyable de confidentialité et de sécurité que très peu de cliniques à travers le pays sont en mesure d'offrir.

L'avortement reste légal dans le Montana sur la base d'un droit constitutionnel à la vie privée, confirmé par la décision de la Cour suprême de l'État dans l'affaire Armstrong v. State en 1999. Cette situation pourrait changer après la décision de la Cour suprême des États-Unis d'annuler l'arrêt Roe v. Wade, la décision historique de 1973 selon laquelle la Constitution des États-Unis protège le droit d'une femme à choisir d'avorter.

Le 7 avril, le corps législatif de l'État, contrôlé par les républicains, a adopté un projet de loi interdisant la dilatation et l'évacuation, la procédure d'avortement la plus courante après le premier trimestre. Si ce projet de loi entre en vigueur, les prestataires médicaux de la Blue Mountain Clinic pourraient être condamnés à une amende de 50 000 dollars et à une peine de prison pouvant aller jusqu'à dix ans pour avoir pratiqué cette intervention.

"C'est l'un des principaux battements de cœur de cette communauté", a déclaré Gay Allison, qui a subi un avortement avant que Roe v. Wade ne légalise la procédure. "Beaucoup de gens seraient très malheureux si quelque chose se produisait et que la Blue Mountain Clinic n'existait plus. Nous perdrions une grande chose".

Il y a trente ans, la Blue Mountain Clinic a été la cible d'une bombe incendiaire lancée par un manifestant anti-avortement. La communauté a collecté des fonds pour reconstruire la clinique, qui a rouvert ses portes à son emplacement actuel en 1995.

De fin février à début avril, le groupe anti-avortement 40 Days For Life a organisé une petite veillée de prière devant la Blue Mountain Clinic.

"Elle est présentée comme un centre qui détruit, élimine et extermine un segment de notre population", a déclaré Diane Rotering, qui a dirigé la manifestation.

Selon un récent sondage réalisé par le Public Religion Research Institute, 64 % des Montanais estiment que l'avortement devrait être légal dans tous les cas ou dans la plupart des cas.

"Ce à quoi nous avons affaire en ce moment, c'est à quelques politiciens idéologiques", a déclaré M. Smith. "Ils véhiculent un discours extrême qui n'est pas soutenu par la grande majorité de la population, que ce soit dans le Montana, dans les États voisins ou dans le reste du pays.