Des pays de l'Onu appellent la Chine à stopper la répression des Ouïghours

NATIONS UNIES, 30 octobre (Reuters) - Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et une vingtaine d'autres pays membres des Nations unies ont demandé mardi à la Chine de mettre fin à la détention des Ouïghours et des autres membres de minorités musulmanes de la province du Xinjiang.

Devant la commission des droits de l'homme des Nations unies, l'ambassadrice britannique auprès de l'Onu, Karen Pierce, a fait une déclaration de la part de 23 Etats membres - parmi lesquels les Etats-Unis, le Canada, la France, l'Allemagne et le Japon - demandant au gouvernement chinois de "respecter ses lois nationales, ses obligations internationales et ses engagements pour le respect des droits de l'homme - dont la liberté de croyance - dans le Xinjiang et à travers la Chine".

Selon des experts de l'Onu et des militants des droits de l'homme, au moins un million d'Ouïghours et d'autres membres de minorités musulmanes, comme les Kazakhs, ont été détenus dans les camps du Xinjiang.

L'ambassadeur de la Chine auprès de l'Onu, Zhang Jun, a décrit les accusations visant Pékin comme "sans fondement".

S'exprimant devant des journalistes, il a dénoncé une "ingérence flagrante dans les affaires internes de la Chine et une provocation délibérée".

Zhang Jun a par ailleurs prévenu les Etats-Unis que cette démarche n'était d'"aucune aide" pour les négociations commerciales entre Pékin et Washington. "Il est difficile d'imaginer que d'un côté vous tentez d'obtenir un accord commercial, et que de l'autre vous utilisez n'importe quelle question, surtout la question des droits de l'homme, pour blâmer les autres", a dit l'émissaire chinois.

Les autorités chinoises ont affirmé par le passé que la plupart des personnes envoyées ces dernières années dans les camps de détention au Xinjiang étaient désormais réintégrées dans la société.

Washington a annoncé début octobre l'imposition de sanctions contre de hauts fonctionnaires chinois jugés responsables d'atteintes aux droits des minorités musulmanes de la province du Xinjiang. (Michelle Nichols; Jean Terzian pour le service français)