Des pénuries de pièces détachées affectent Kenya Airways et provoquent des perturbations de vols.

La compagnie aérienne, qui est l'une des plus importantes d'Afrique, pourrait être contrainte de supprimer certains vols si les difficultés à obtenir les pièces persistent, a déclaré le directeur général Allan Kilavuka dans un communiqué.

"Les défis ont été occasionnés par la crise de la guerre en Ukraine, qui a considérablement paralysé la chaîne d'approvisionnement russe cruciale pour l'aviation mondiale", a-t-il déclaré.

Il a cité le titane en provenance de Russie comme l'une des principales matières premières utilisées par l'industrie aéronautique, et qui est cruciale pour la maintenance des avions.

Kenya Airways, dont la stratégie repose sur la connexion des voyageurs africains au monde et vice-versa via son hub de Nairobi, exploite une flotte d'avions Boeing et Embraer.