Des pirates informatiques soutenus par l'Iran ont ciblé l'hôpital pour enfants de Boston, selon le chef du FBI.

Dans un discours prononcé lors d'une conférence organisée par le Boston College, M. Wray a détaillé l'incident tout en mettant en garde contre la menace croissante que les cyberattaques parrainées par des États-nations comme l'Iran, la Russie et la Chine font peser sur les entreprises et les infrastructures américaines.

"Nous avons reçu un rapport de l'un de nos partenaires de renseignement indiquant que le Boston Children's était sur le point d'être ciblé, et comprenant l'urgence de la situation, la cyber-équipe de notre bureau de Boston s'est précipitée pour avertir l'hôpital", a déclaré M. Wray.

M. Wray a déclaré que les agents du FBI ont pu fournir rapidement à l'hôpital pour enfants de renommée nationale les informations nécessaires pour "arrêter le danger immédiatement" et atténuer la menace.

"Les actions rapides de toutes les personnes impliquées, en particulier à l'hôpital, ont protégé à la fois le réseau et les enfants malades qui en dépendaient", a déclaré M. Wray.

L'hôpital pour enfants de Boston n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

M. Wray a qualifié l'incident de "l'une des cyberattaques les plus méprisables que j'aie jamais vues" et a estimé qu'il s'agissait d'un exemple des risques croissants auxquels les hôpitaux et autres fournisseurs d'infrastructures critiques sont confrontés de la part des pirates informatiques, y compris ceux parrainés par des États.

"Si des cyberacteurs malveillants veulent délibérément causer des destructions ou demander une rançon pour les données et les systèmes, ils ont tendance à nous frapper à un endroit qui va vraiment faire mal", a déclaré Wray.