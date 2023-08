Si j'ai bien tout compris...

C'était un peu le foutoir la semaine dernière du côté des données économico-financière. En mélangeant les résultats d'Apple et d'Amazon, les statistiques macros du marché du travail américain, les vacances, quelques banquiers centraux et des rendements obligataires et en secouant bien fort, on a obtenu des actions et des obligations en baisse, un pétrole en hausse et deux ou trois autres bizarreries.