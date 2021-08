Des pirates rendent 260 millions de dollars en crypto après un vol massif.

Mais plus tard dans la journée de mercredi, la société d'analyse blockchain Elliptic a déclaré que les pirates avaient rendu à Poly Network des pièces numériques volées d'une valeur de 258 millions de dollars, après un appel de la plateforme exhortant les pirates à rendre la crypto volée à sa place légitime.

Plus tôt, Poly Network avait annoncé le piratage sur Twitter et publié les détails des portefeuilles numériques vers lesquels, selon elle, l'argent avait été transféré, exhortant les gens à mettre sur liste noire les jetons provenant de ces adresses et indiquant qu'elle prévoyait d'intenter une action en justice.

Bien que près de la moitié de la crypto volée ait été restituée, le vol est l'un des plus importants jamais commis sur les marchés des crypto-monnaies, qui ont vu en 2018 le vol de 530 millions de dollars de l'échange Coincheck basé à Tokyo et l'effondrement en 2014 de l'échange Mt. Gox, également basé à Tokyo, après avoir perdu un demi-milliard de dollars en bitcoins.

La dernière attaque intervient alors que les pertes dues aux vols, aux piratages et aux fraudes liés à la finance décentralisée atteignent un niveau record, augmentant le risque à la fois d'investir dans le secteur et des régulateurs qui cherchent à le réprimer.

Poly Network n'a pas immédiatement répondu à une demande de précisions sur l'incident. Il n'a pas été immédiatement précisé où la plateforme est basée, ni si une agence d'application de la loi enquêtait sur le vol.