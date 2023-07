PODOR, Sénégal - Dans les étendues arides du nord du Sénégal, les femmes parcourent chaque jour des kilomètres en transportant de lourds seaux d'eau trouble provenant de puits et de rivières éloignés. La pénurie d'eau est telle à cette époque de l'année que de nombreuses communautés sont confrontées à un choix cornélien : arroser les fermes ou étancher la soif. Ce dilemme a poussé Mamadou Diakhate, bâtisseur et collecteur de fonds, à intervenir. Il s'est tourné vers Internet et a mis en place des campagnes de financement participatif (crowdfunding) où les gens peuvent donner de l'argent pour construire des puits dans les communautés qui manquent d'eau. "Dans de nombreux villages, il y avait des problèmes d'eau, et ce problème avait un impact considérable sur l'apprentissage", explique M. Diakhate, qui a déjà travaillé dans le domaine de la construction d'écoles. "J'ai rencontré des femmes qui marchaient 7 ou 8 kilomètres pour aller chercher de l'eau pour leurs cultures. Je savais que nous devions faire quelque chose", a-t-il ajouté. Selon les Nations unies, les sécheresses sont devenues 29 % plus fréquentes dans le monde depuis 2000, en raison de facteurs tels que le réchauffement climatique et la dégradation des forêts, qui assèchent des zones autrefois tempérées. Dans une région parsemée de puits dans différents états de délabrement, M. Diakhate espère qu'Internet pourra rassembler les communautés pour résoudre le problème de la pénurie d'eau. Son groupe a construit plus de 50 puits de cette manière depuis 2020, et neuf autres sont en cours de construction. "Nous collectons des fonds exclusivement par l'intermédiaire d'Internet", a-t-il déclaré, assis dans une ruelle de Dakar, la capitale du Sénégal, en montrant son dernier site de crowdfunding aux habitants sur son téléphone. Bien qu'elles ne représentent actuellement que 0,1 % du marché mondial, les campagnes de crowdfunding en Afrique subsaharienne pourraient atteindre une valeur totale de 2,5 milliards de dollars d'ici à 2025, ont estimé l'année dernière des chercheurs de l'université Pepperdine. Des villages comme Ourou Amady Bagga, au Sénégal, en bénéficient déjà, grâce à l'une des campagnes de Diakhate. Le chef du village, Yoro Boubou Ba, estime que les habitants ne sont plus confrontés à des pénuries d'eau extrêmes et qu'ils pourraient bientôt vendre des légumes excédentaires, ce qui donnerait à leur communauté un coup de pouce économique bien nécessaire. "Les communautés ne peuvent pas tout faire, et l'État ne peut pas tout faire non plus", a déclaré M. Diakhate. "Mais nous allons continuer à faire notre part et à pousser ces communautés à mieux vivre.