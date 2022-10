Des plongeurs vérifient les dommages causés au pont de Crimée touché par l'explosion, un élément clé de la guerre en Russie.

*

Un pont vital pour l'approvisionnement des troupes russes dans le sud de l'Ukraine

*

Pas de revendication immédiate de responsabilité

*

L'explosion du pont de Kertch survient au milieu de défaites sur le champ de bataille pour la Russie.

*

Poutine ordonne un renforcement de la sécurité du pont et une enquête

Kiev, 9 octobre (Reuters) - Des plongeurs russes examineront dimanche les dégâts causés par une puissante explosion sur un pont routier et ferroviaire menant à la Crimée, symbole prestigieux de l'annexion de la péninsule par Moscou et voie d'approvisionnement essentielle pour les forces qui combattent dans le sud de l'Ukraine.

L'explosion de samedi sur le pont enjambant le détroit de Kerch a suscité des messages de joie de la part des responsables ukrainiens, mais aucune revendication de responsabilité. La Russie n'a pas immédiatement attribué de responsabilité.

Le vice-Premier ministre russe Marat Khusnullin a déclaré que les plongeurs commenceraient leur travail à 6 heures du matin (0300 GMT), et qu'une étude plus détaillée au-dessus de la ligne de flottaison devrait être terminée d'ici la fin de la journée, ont rapporté les agences de presse nationales.

"La situation est gérable - elle est désagréable, mais pas fatale", a déclaré aux journalistes le gouverneur russe de Crimée, Sergei Aksyonov. "Bien sûr, les émotions ont été déclenchées et il y a un désir sain de se venger".

La péninsule disposait d'un mois de carburant et de plus de deux mois de nourriture, a-t-il précisé. Le ministère russe de la défense a déclaré que ses forces dans le sud de l'Ukraine pourraient être "entièrement approvisionnées" par les voies terrestres et maritimes existantes.

La Russie a saisi la Crimée de l'Ukraine en 2014 et le pont de Crimée de 19 km (12 miles) reliant la région à son réseau de transport a été ouvert en grande pompe quatre ans plus tard par le président Vladimir Poutine.

Kiev exige que les forces russes quittent la péninsule de la mer Noire, ainsi que le territoire ukrainien qu'elles ont saisi lors de l'invasion lancée par Poutine en février.

Le pont est une artère majeure pour les forces russes qui contrôlent la majeure partie de la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, et pour le port naval russe de Sébastopol, dont le gouverneur a dit aux habitants : "Restez calmes. Ne paniquez pas".

Il n'était pas encore clair si l'explosion était une attaque délibérée, mais les dommages causés à une structure aussi prestigieuse sont survenus au milieu de défaites sur le champ de bataille pour la Russie, et pourraient brouiller davantage les assurances du Kremlin selon lesquelles le conflit se déroule comme prévu.

Samedi, M. Poutine a signé un décret prévoyant un renforcement de la sécurité du pont, ainsi que des infrastructures fournissant de l'électricité et du gaz naturel à la Crimée, et a ordonné une enquête.

"Il est concevable que les Russes puissent le reconstruire, mais ils ne peuvent pas le défendre tout en perdant une guerre", a déclaré l'analyste politique James Nixey du groupe de réflexion britannique Chatham House.

Les responsables russes ont déclaré que trois personnes avaient été tuées, probablement les occupants d'une voiture circulant près d'un camion qui a explosé. Au niveau supérieur du pont, sept wagons-citernes de carburant d'un train de 59 wagons se dirigeant vers la péninsule ont également pris feu.

Le trafic routier limité a repris environ 10 heures après l'explosion, et le ministère russe des transports a autorisé la reprise du trafic ferroviaire.

Dans la ville de Zaporizhzhia, au sud-est de l'Ukraine, à seulement 125 km (80 miles) d'une centrale nucléaire détenue par la Russie qui est la plus grande d'Europe, une attaque de missiles pendant la nuit a tué au moins 17 personnes, a déclaré un responsable de la ville dimanche.

"Des immeubles d'habitation et des routes dans une zone résidentielle de la ville ont été endommagés", a ajouté Anatoliy Kurtev dans un message sur l'application de messagerie Telegram.

Reuters n'a pas pu vérifier ce rapport de manière indépendante.

JOYEUX ANNIVERSAIRE, MONSIEUR LE PRÉSIDENT

L'explosion du pont de Kerch est survenue un jour après le 70e anniversaire de Poutine, coïncidant avec la troisième nomination militaire de haut rang de la Russie en une semaine. Il a désigné le général de l'armée de l'air Sergei Surovikin pour prendre en charge l'effort d'invasion.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy n'a pas fait référence à l'explosion dans une allocution vidéo samedi, se contentant de dire que le temps était nuageux en Crimée.

"Mais aussi nuageux qu'il soit, les Ukrainiens savent ... que notre avenir est ensoleillé", a-t-il ajouté. "C'est un avenir sans occupants, sur tout notre territoire, en particulier en Crimée".

Le chef du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine a publié une vidéo du pont sur les médias sociaux aux côtés d'une vidéo de Marilyn Monroe chantant "Joyeux anniversaire, Monsieur le Président".

Depuis le début de la guerre le 24 février, les responsables ukrainiens ont régulièrement laissé entendre qu'ils voulaient détruire le pont. Le service postal ukrainien a déclaré qu'il imprimerait un timbre spécial.

"Sans aucun doute, nous assistons au début de processus négatifs à grande échelle en Russie", a déclaré Mykhailo Podolyak, conseiller de Zelenskiy, dans un commentaire, blâmant les luttes intestines au sein de l'entourage de Poutine, tout en attribuant l'explosion aux opérateurs russes.

La porte-parole du ministère russe des affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que la réaction de Kiev à la destruction d'infrastructures civiles "témoigne de sa nature terroriste".

Le Comité national antiterroriste russe a déclaré qu'un camion de marchandises avait explosé sur la chaussée du pont à 6 h 07 (0 h 307 GMT). Il a précisé que deux travées du pont routier s'étaient partiellement effondrées, mais que l'arche enjambant le canal par lequel les navires circulent entre la mer Noire et la mer d'Azov n'avait pas été endommagée.

Le ministre des Situations d'urgence, Alexander Kurenkov, a déclaré à l'agence de presse nationale TASS que la rapidité d'esprit des cheminots qui ont désaccouplé les wagons de carburant en feu avait empêché l'incendie de se propager.

Les images ont montré la moitié de la chaussée emportée par le vent, l'autre moitié étant toujours attachée.

Moscou a dépeint la Crimée, en grande partie russophone, comme une partie historique de la Russie et, surtout cette année, une partie où ses citoyens pouvaient passer des vacances.

L'explosion "n'affectera pas beaucoup l'approvisionnement de l'armée", a déclaré Kirill Stremousov, l'administrateur adjoint de la région de Kherson, installé par les Russes.

"Mais il y aura des problèmes de logistique pour la Crimée", a-t-il ajouté dans un message sur les médias sociaux.