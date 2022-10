Des pluies non saisonnières et des pertes de récoltes pourraient maintenir l'inflation alimentaire élevée en Inde

"La culture était prête à être récoltée il y a dix jours et vingt à trente pour cent des grains ont été perdus à cause des fortes pluies. Si je ne récolte pas maintenant, je n'aurai rien", a déclaré Shaikh, alors qu'il séchait le paddy récolté sur une feuille de plastique dans le village de Kadadhe, à 110 km (70 miles) à l'est de Mumbai.

Les pertes de récolte pour Shaikh et les agriculteurs de tout le pays signifient que les prix des denrées alimentaires, déjà au plus haut depuis plus de deux ans, pourraient rester élevés, au lieu de diminuer après la récolte comme ils le font habituellement. Les millions de ruraux pauvres de l'Inde seront particulièrement touchés, frappés à la fois par la mauvaise récolte et par les prix élevés.

Outre les céréales, les prix des légumes, du lait, des légumineuses et des huiles comestibles, qui représentent plus d'un quart de l'indice global des prix à la consommation, sont en hausse et devraient rester élevés dans les mois à venir.

Selon les économistes, l'inflation globale annuelle commencera probablement à diminuer à partir du pic de 7,41 % atteint en septembre, en raison d'un bond de l'indice au cours des mois correspondants de l'année dernière, mais les pressions sur les prix des céréales, des légumes et du lait persisteront.

Plus tôt cette semaine, la Reserve Bank of India a déclaré que l'inflation globale allait diminuer par rapport aux niveaux de septembre, bien que de manière obstinée, et que la lutte contre l'inflation serait "tenace et prolongée".

En plus de maintenir l'inflation à un niveau élevé, la hausse des prix des denrées alimentaires sera un fardeau plus lourd à porter dans les campagnes, où les salaires n'ont pas suivi le rythme de l'inflation. Pendant ce temps, l'augmentation des revenus et le boom de la consommation dans les villes font grimper la croissance globale à un taux prévu de 7% pour l'exercice fiscal actuel d'avril à mars, le plus élevé parmi les principales économies mondiales.

Un sondage d'économistes réalisé par Reuters du 13 au 19 octobre a révélé que la croissance a probablement ralenti au cours du trimestre juillet-septembre, mais qu'elle devrait s'établir à 6,9 % pour l'ensemble de l'année fiscale.

La hausse des prix des produits de base essentiels nuit aux ménages

Selon un rapport de recherche de Crisil, l'inflation de septembre était de 8,1 % pour les pauvres des zones rurales, définis comme les 20 % de la population les plus pauvres en termes de consommation. Dans les zones urbaines, l'inflation pour le segment des 20 % les plus riches n'était que de 7,2 %.

"Une inflation alimentaire plus élevée a tendance à agir comme une taxe régressive sur les pauvres", a déclaré Yuvika Singhal, économiste chez QuantEco Research. "Dans un monde post-pandémie, elle peut contribuer à perpétuer la reprise économique en forme de K et à creuser davantage les inégalités de revenus."

Popat Pawar, qui travaille dans une ferme dans le district de Pune, dans l'État du Maharashtra, dit qu'il trouve du travail, mais que son employeur n'est pas prêt à augmenter les salaires.

"Les prix de tout, des huiles comestibles au lait en passant par les légumes, ont augmenté. Il n'est pas possible de faire face aux dépenses du ménage avec le même montant de revenu", a déclaré Pawar, 43 ans, qui dit avoir épuisé ses économies l'année dernière lorsqu'il a été hospitalisé pour le COVID-19.

Le riziculteur Baban Pingle, du village de Kotharni dans le district de Pune, dit qu'il ne peut pas augmenter les salaires car ses coûts de production ont augmenté avec la hausse des prix du diesel et des engrais. En outre, il doit également dépenser davantage pour acheter des produits de première nécessité.

"Nous ne produisons que du riz. Tout le reste, nous devons l'acheter. Nous ressentons également le poids de l'inflation, et nous ne savons pas combien de riz nous pouvons produire. Toute la récolte pourrait être endommagée à cause des pluies", a déclaré M. Pingle.

LE PROGRAMME DE NOURRITURE GRATUITE POURRAIT NE PAS DURER

La perspective d'une inflation obstinément élevée pourrait obliger la banque centrale à augmenter encore les taux, ce qui pourrait freiner la croissance.

Le gouvernement, qui doit faire face à des élections clés dans les États plus tard cette année, sera sous pression pour répondre à la détresse rurale.

Le mois dernier, l'Inde a prolongé de trois mois, jusqu'en décembre, le plus grand programme alimentaire gratuit du monde pour les pauvres, mais les négociants disent que le programme ne peut pas être prolongé beaucoup plus longtemps, car les stocks de nourriture diminuent. Les stocks de blé des agences publiques sont tombés à 22,7 millions de tonnes au 1er octobre, contre 46,9 millions de tonnes il y a un an.

Toutefois, les responsables gouvernementaux affirment que les stocks sont suffisants.

Les stocks de blé indiens en tensionLes

approvisionnements limités ont fait grimper les prix du blé local à un niveau record. Les importations ne sont pas une option en raison des prix élevés à l'étranger après la guerre en Ukraine.

Les prix de l'huile comestible rebondissent également après une récente baisse, car de fortes pluies perturbent la production d'huile de palme dans les principaux pays producteurs, tandis que les inquiétudes augmentent quant à l'approvisionnement en huile de tournesol de la région de la mer Noire, a déclaré B.V. Mehta, directeur exécutif de l'Organisation mondiale du commerce. Mehta, directeur exécutif de la Solvent Extractors' Association.

Pendant ce temps, les principaux producteurs de lait augmentent les prix car les stocks de produits laitiers s'épuisent en raison des exportations robustes de lait en poudre et de beurre, a déclaré B. B. Thombare, président de la société laitière Natural Sugar and Allied Industries.

"La production de lait est en hausse mais il est peu probable que les prix baissent en raison de la faiblesse des stocks de produits laitiers", a-t-il déclaré.