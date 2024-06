Après des pluies inférieures à la moyenne la semaine dernière dans la plupart des principales régions cacaoyères de Côte d'Ivoire, d'autres averses sont nécessaires tout au long du mois pour garantir que la récolte intermédiaire d'avril à septembre se termine sur une bonne note, ont déclaré les agriculteurs lundi.

Le premier producteur mondial de cacao est entré dans sa saison des pluies, qui s'étend officiellement d'avril à la mi-novembre. Les pluies sont généralement abondantes durant cette période.

Les agriculteurs de ce pays d'Afrique de l'Ouest ont déclaré que les conditions météorologiques de ce mois seraient cruciales pour déterminer la taille finale de la récolte intermédiaire.

Ils ont indiqué que les plantations auraient besoin non seulement de pluies abondantes tout au long du mois de juin, mais aussi de périodes plus ensoleillées pour aider à lutter contre les maladies et les insectes, qui peuvent être déclenchés par un temps humide.

Plusieurs agriculteurs ont déclaré que la quantité de haricots provenant de la brousse était en hausse.

Ils ont déclaré qu'ils attendaient des pluies abondantes à partir de cette semaine, le ciel étant nuageux.

"Nous avons besoin de beaucoup de pluie et de soleil ce mois-ci pour que la récolte intermédiaire se termine bien", a déclaré Remi Alloba, qui exploite une ferme près de la région occidentale de Soubre, où 27,2 millimètres (mm) sont tombés la semaine dernière, soit 15,3 mm de moins que la moyenne quinquennale.

Les agriculteurs des régions méridionales d'Agboville et de Divo, ainsi que de la région orientale d'Abengourou, ont fait des commentaires similaires. Ils ont indiqué que de nombreux fruits se développaient sur les arbres pour la dernière étape de la mi-culture.

Dans la région de Daloa, au centre-ouest, et dans les régions centrales de Bongouanou et Yamoussoukro, où les précipitations ont été inférieures à la moyenne, les agriculteurs ont déclaré qu'ils s'attendaient à des pluies abondantes à partir de cette semaine.

"Le temps est très nuageux et il fait chaud ; nous pensons qu'il va beaucoup pleuvoir. Ce sera bon pour les arbres", a déclaré Esmel Kanga, qui exploite une ferme près de la région de Daloa, dans le centre-ouest du pays, où il est tombé 10,9 mm la semaine dernière, soit 12,9 mm de moins que la moyenne.

La température moyenne hebdomadaire a varié entre 27,1 et 30,4 degrés Celsius. (Reportage de Loucoumane Coulibaly ; Rédaction de Portia Crowe et David Evans)