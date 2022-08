Des pluies torrentielles s'abattent sur la Nouvelle-Zélande pour la 3e journée, des centaines de personnes évacuent leurs maisons

Après des semaines de temps humide, les dernières tempêtes de pluie aggravent les conditions dans le paysage déjà détrempé de la Nouvelle-Zélande. Les experts ont attribué ce temps anormalement humide à un étroit courant de vapeur d'eau, ou "rivière atmosphérique", situé au-dessus du pays.

Les données du service de prévision météorologique Metservice ont montré qu'une partie du nord de l'île du Sud avait reçu bien plus de 300 millimètres de pluie (11,8 pouces) au cours des dernières 24 heures. Des avertissements de fortes pluies sont en place pour certaines parties de l'ouest de l'île du Sud et dans le nord de l'île du Nord.

Les données de Metservice ont montré que la ville de Nelson, sur l'île du Sud, avait reçu 106 millimètres de pluie depuis mardi midi, soit bien plus que sa moyenne de 80 millimètres de pluie pour tout le mois d'août.

Sur l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande, la plus grande ville du pays, Auckland, est sous le coup d'une alerte aux fortes pluies et aux vents, avec un minimum de perturbations signalées jusqu'à présent.

Les autorités ont déclaré que plus de 230 maisons à Nelson, une ville de plus de 50 000 habitants, ont déjà été évacuées et que de nombreux équipements publics et routes sont fermés.

Une déclaration sur le site Web du conseil municipal de Nelson a averti que la pluie continue pourrait signifier plus de glissements de terrain, d'inondations et d'évacuations.

Rachel Reese, maire de Nelson, a déclaré à l'émission de télévision néo-zélandaise AM que si la ville avait passé la nuit sans incident majeur, les infrastructures étaient sous pression.

"Nous sommes confrontés à de nombreux débordements d'eaux usées", a-t-elle déclaré.

Sur la côte ouest de l'île, le conseil du district de Buller a déclaré dans un communiqué que les habitants de 160 maisons évacuées au cours de la dernière journée ont pu retourner dans leurs résidences pour évaluer les dégâts. Mais il a prévenu que de nouvelles pluies étaient attendues et qu'il était possible qu'ils doivent à nouveau évacuer.

"Dans tout le district, je pense que nous nous en sommes sortis relativement indemnes", a déclaré le maire de Buller, Jamie Cleine, lors d'une conférence de presse diffusée en ligne.