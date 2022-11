Des policiers du Colorado accusés d'avoir laissé une femme menottée dans une voiture percutée par un train

La femme a été inculpée pour menace criminelle suite à un incident de violence routière présumé qui a conduit à son arrestation lors d'un contrôle routier, a déclaré le bureau du procureur du comté de Weld dans un communiqué.

Yareni Rios-Gonzalez, 20 ans, a été accusée d'avoir brandi une arme de poing sur un autre automobiliste près de la ville de Platteville, à environ 40 miles au nord de Denver, dans la nuit du 16 septembre, selon la police.

Des agents de plusieurs agences ont répondu à l'incident, et Rios-Gonzalez a été arrêté, menotté et placé à l'arrière d'un véhicule de patrouille qui était garé à cheval sur les voies ferrées, selon la police.

Aucun des agents n'a déplacé le véhicule de la voie ferrée, et les images vidéo de la police montrent un train de marchandises de l'Union Pacific, klaxon à fond, percutant le SUV garé.

Rios-Gonzalez a subi neuf côtes cassées, un bras et une jambe cassés, des dents cassées et d'autres blessures, a déclaré son avocat, Paul Wilkinson. Elle est sortie de l'hôpital et se rétablit à la maison, a-t-il dit.

Les charges les plus graves ont été retenues contre l'agent de police de Fort Lupton, Jordan Steinke, qui fait face à un chef d'accusation pour tentative d'homicide involontaire et agression au second degré, deux crimes, selon les procureurs.

Le sergent Pablo Vazquez, de la police de Platteville, fait face à cinq chefs d'accusation pour mise en danger d'autrui et à des accusations de trafic, selon les autorités.

Un porte-parole de la police de Platteville a déclaré qu'il ne pouvait pas commenter l'affaire, et la police de Fort Lupton n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Wilkinson a déclaré avoir été informé la semaine dernière que Rios-Gonzalez serait inculpé, ce qu'il a qualifié de décevant. Il a déclaré qu'il déposerait un procès fédéral contre la police pour les blessures de son client et pour avoir violé ses droits civils.