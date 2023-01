Des policiers indonésiens jugés pour négligence dans la bousculade meurtrière d'un match de football

La catastrophe, au cours de laquelle 135 personnes ont trouvé la mort, s'est produite lors d'un match en octobre au stade Kanjuruhan de Malang, dans l'est de Java, et a suscité de nombreuses questions sur les normes de sécurité et l'utilisation de gaz lacrymogènes, une mesure de contrôle de la foule interdite par l'organe directeur mondial du football, la FIFA.

Le tribunal de Surabaya a entendu lundi les accusations portées contre trois officiers de police, un responsable de la sécurité et un organisateur de match, qui risquent chacun une peine de prison maximale de cinq ans s'ils sont reconnus coupables.

Le procès se déroule par téléconférence pour des raisons de sécurité, a déclaré le porte-parole du tribunal, Agung Pranata.

La commission indonésienne des droits de l'homme, qui a mené une enquête sur la bousculade en novembre dernier, a constaté que la police avait tiré 45 cartouches de gaz lacrymogène sur la foule à la fin du match, provoquant une panique qui a conduit à la bousculade.

Les enquêteurs ont conclu que l'utilisation excessive et indiscriminée de gaz lacrymogène était la cause principale de la bousculade.

La commission a déclaré que des portes verrouillées, un stade surcapacitaire et l'absence d'application correcte des procédures de sécurité ont aggravé le bilan des victimes.

Un avocat de l'organisateur du match d'Arema, l'un des clubs impliqués dans le match, a déclaré que son client niait toutes les accusations.

"S'il y a négligence, elle doit être imputée à la police, qui a tiré les gaz lacrymogènes, pas à nous", a déclaré Sudarman, l'avocat.

Les avocats des policiers et des agents de sécurité jugés n'étaient pas immédiatement disponibles pour faire des commentaires.

Rini Hanifah, dont le fils est mort dans la bousculade et qui a assisté au procès de jeudi, a appelé à une punition sévère.

"Mon fils et toutes les victimes décédées sont innocents, ils y allaient juste pour s'amuser" a déclaré Rini.

"Je suis très déçu.... J'avais espéré la peine de mort pour les cinq accusés."

Après l'incident, le président indonésien Joko Widodo a annoncé que tous les matchs de la ligue seraient suspendus et que le stade Kanjuruhan serait démoli et reconstruit.

Les matchs de championnat ont depuis repris, mais sans spectateurs.