Des pompiers et des avions combattent un incendie près de la côte méditerranéenne française

Plus de 1 000 pompiers se sont attaqués au brasier dans le département du Gard, qui a dévasté plus de 600 hectares (1 480 acres) et a forcé l'évacuation de certains résidents.

"Actuellement, la situation s'améliore. L'incendie a été contenu. Il faut rester vigilant", a déclaré le préfet du Gard, Marie-Françoise Lecaillon, à BFM télévision vendredi soir.

Dix-huit pompiers ont été blessés en luttant contre l'incendie mais il n'y a pas eu de victimes dans la population générale, a-t-elle précisé.

Il faudra encore plusieurs jours pour éteindre le brasier, a déclaré un porte-parole des pompiers.

L'accès du public aux forêts du Gard a été interdit jusqu'à lundi.

L'incendie se situe à un peu plus de 100 kilomètres de la côte méditerranéenne, où un panorama de températures élevées, de poudingues et de vents violents est prévu dans les jours à venir.