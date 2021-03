Des prévisions de croissance à la hausse pour le Canada (rapport)

Ottawa (awp/afp) - L'économie canadienne devrait connaître une croissance plus rapide que prévu cette année et en 2022, en raison du déploiement des vaccins contre le Covid-19 et de l'amélioration des perspectives commerciales, selon un rapport parlementaire.

Le Directeur parlementaire du budget (DPB), un responsable indépendant, s'attend à une croissance de 5,6% en 2021 et 3,7% en 2022, soit une hausse d'environ un point pour chacune de ces deux années par rapport à ses prévisions de septembre 2020.

"L'amélioration des perspectives provient en bonne partie de la hausse du prix des matières premières, de la forte reprise économique aux États-Unis et de l'arrivée de vaccins efficaces un peu plus tôt qu'initialement prévu", a indiqué le directeur parlementaire Yves Giroux.

"Nous nous attendons à ce que le niveau d'emploi regagne le terrain perdu depuis le début de la pandémie d'ici la fin de 2021, et que le taux de chômage diminue de façon constante jusqu'en 2022", a-t-il déclaré.

Ce fonctionnaire indépendant chargé de fournir aux parlementaires des analyses sur le budget estime que le déficit devrait finalement atteindre 363,4 milliards de dollars canadiens (246 milliards d'euros) pour l'année fiscale se terminant le 31 mars.

Ces prévisions sont dévoilées alors que le gouvernement canadien doit présenter son budget fédéral le 19 avril, le premier depuis deux ans.

Ottawa n'a pas présenté de budget depuis mars 2019, évoquant les incertitudes liées à la pandémie: le gouvernement prévoyait alors un déficit budgétaire de 19,8 milliards de dollars canadiens (13,1 milliards d'euros) en 2019-2020.

Mais le gouvernement a depuis pris des mesures pour lutter contre la crise sanitaire qui ont fait exploser le déficit budgétaire estimé à 382 milliards de dollars canadiens (246 milliards d'euros) pour l'année fiscale, selon des prévisions du gouvernement en novembre.

Ce dernier devrait retomber à 121,1 milliards de dollars pour l'année 2021-2022, en ne prenant pas en compte d'éventuelles nouvelles mesures, d'après M. Giroux.

La dette fédérale devrait continuer d'exploser, pour atteindre 49,1% du PIB en 2021-2022, mais devrait ensuite progressivement reculer à 45,8% du PIB en 2025-2026, selon le rapport.

Ces chiffres pourraient faire l'envie des autres pays du G7, mais ils font débat au Canada où le ratio dette/PIB était d'environ 31% avant la pandémie.

afp/rp