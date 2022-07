Des prisonnières d'une prison de l'Indiana allèguent un viol et une agression après que des détenus masculins ont soudoyé un gardien.

Dans un procès, huit femmes non identifiées ont décrit en détail des allégations de viol, d'agression et d'intimidation en octobre à la prison du comté de Clark à Jeffersonville, Indiana, juste au nord de Louisville, Kentucky.

La poursuite, déposée lundi devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de l'Indiana, survient environ un mois après que 20 femmes aient déposé une poursuite distincte avec des allégations similaires à la prison.

Les hommes accusés de l'attaque ont caché leur identité avec des serviettes, selon les documents du tribunal. Les agents pénitentiaires ne leur ont pas porté secours pendant l'agression, qui a duré environ deux heures, et leur ont retiré leurs privilèges dans les jours qui ont suivi, ont-ils déclaré.

"Ces défaillances systémiques ont permis à de nombreux agresseurs masculins d'avoir libre cours dans la prison pendant plusieurs heures, ce qui a entraîné une nuit de terreur pour les plaignants et d'autres victimes", indique la dernière plainte.

Le shérif du comté de Clark, Jamey Noel, et David Lowe, l'officier accusé d'avoir accepté de l'argent en échange des clés de la prison, ont été nommés dans les deux procès, qui demandent un procès devant un jury ainsi que des dommages compensatoires et punitifs pour des blessures physiques et émotionnelles.

Lowe, qui a été licencié par la suite, a été accusé au pénal de trafic de détenus, d'aide à l'évasion et de faute officielle, a rapporté la chaîne de télévision locale WPTA.

Un avocat de Noel et un représentant du bureau du shérif du comté de Clark n'ont pas pu être joints immédiatement pour un commentaire, tandis qu'un avocat de Lowe n'était pas mentionné dans les documents du tribunal.

Les femmes n'ont pas immédiatement signalé l'attaque en raison des menaces proférées par les prisonniers masculins, a déclaré l'avocat Stephen Wagner de Wagner Reese, qui représente les huit femmes.

"Elles avaient peur que les détenus masculins mettent leurs menaces à exécution et reviennent cette nuit-là", a-t-il dit. "Les femmes ne se sont pas du tout senties à l'aise ou en sécurité pour rapporter ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi cet incident."

Les deux affaires fournissent des dates différentes de l'attaque présumée. Celle au nom de 20 femmes prétend que l'incident a commencé la nuit du 24 octobre, tandis que l'autre dit qu'il a commencé fin octobre 23 et s'est poursuivi jusqu'au matin. Les deux procès affirment qu'au moins deux femmes ont été violées.

Le groupe de 20 femmes est représenté par Betteau Law Office et les cabinets d'avocats Mosley, Bertrand et McCall.