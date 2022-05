Des proxies russes revendiquent le contrôle d'une ville clé dans l'est de l'Ukraine

Lyman, site d'un nœud ferroviaire clé, a été une ligne de front majeure dans le cadre de la pression exercée par les forces russes depuis le nord, l'une des trois directions depuis lesquelles elles attaquent la région industrielle ukrainienne de Donbas. Les séparatistes pro-russes de la République populaire de Donetsk ont déclaré qu'ils en avaient désormais le contrôle total.

Oleksiy Arestovych, conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, a semblé confirmer la chute de Lyman dans une interview accordée cette nuit, et a déclaré que la bataille qui s'y déroulait montrait que Moscou améliorait ses tactiques.

"Selon des données non vérifiées, nous avons perdu la ville de Lyman. L'armée russe - cela doit être vérifié - l'a capturée", a déclaré M. Arestovitch dans une vidéo publiée sur les médias sociaux.

"De plus, la manière dont ils l'ont capturée.... organisant correctement l'opération. Cela montre, en principe, le niveau accru de gestion opérationnelle et de compétences tactiques de l'armée russe. Elle s'est développée. Elle n'a pas grandi partout bien sûr, mais elle a incontestablement grandi."

Après avoir été repoussées de la capitale Kiev en mars et des faubourgs de la deuxième plus grande ville Kharkiv au début du mois, les forces russes réalisent leur plus forte avancée depuis des semaines dans la région orientale de Donbas.

Selon les analystes militaires occidentaux, la bataille pourrait s'avérer décisive, selon que les forces russes parviennent à maintenir leur avance ou à s'essouffler.

Plus à l'est, les forces russes ont tenté d'encercler les troupes ukrainiennes dans les villes de Sievierodonetsk et Lyshchansk, après avoir percé les lignes ukrainiennes plus au sud dans la ville de Popasna la semaine dernière.

Popasna, que les journalistes de Reuters ont pu atteindre jeudi dans le territoire tenu par les Russes, était un terrain vague calciné, fait de tours d'habitation brûlées et de bâtiments municipaux en ruines. Des chars russes et d'autres véhicules militaires parcouraient les rues jonchées de décombres en soulevant la poussière de leurs pneus, et des hélicoptères d'attaque volant à basse altitude tonnaient au-dessus de nos têtes. Le corps bouffi d'un homme mort en uniforme gisait dans une cour.

Natalia Kovalenko, une habitante, était finalement remontée ces derniers jours de la cave où elle s'était abritée, pour dormir au milieu des décombres de son propre appartement. Le balcon avait été soufflé et les fenêtres arrachées par un tir direct d'obus.

Elle regardait avec nostalgie la cour soufflée, racontant comment deux personnes y avaient été tuées et huit blessées par un obus alors qu'elles étaient sorties pour cuisiner. À l'intérieur de son appartement, sa cuisine et son salon étaient remplis de gravats et de débris, mais elle avait rangé une petite chambre pour dormir. Elle était fatiguée d'être coincée dans la cave avec les chiens et les chats.

"Je dois juste réparer la fenêtre d'une manière ou d'une autre. Le vent est toujours mauvais. Il fait froid la nuit", a-t-elle dit. "Nous sommes fatigués d'avoir si peur. Si fatigués."

QUEL PRIX ?

Dans un discours prononcé dans la nuit, M. Zelenskiy a critiqué l'Union européenne pour avoir mis trop de temps à interdire les importations d'énergie russe, affirmant que le bloc envoyait à Moscou un milliard d'euros par jour qui finançait l'effort de guerre du Kremlin. Il a déclaré que certains pays bloquaient les efforts visant à convenir de nouvelles sanctions, une référence apparente à la Hongrie, qui s'est opposée à une interdiction de l'UE sur le pétrole russe.

"La pression sur la Russie est littéralement une question de sauver des vies. Chaque jour de procrastination, de faiblesse, de disputes diverses ou de propositions visant à 'pacifier' l'agresseur aux dépens de la victime signifie simplement que davantage d'Ukrainiens sont tués", a-t-il déclaré.

Les pays occidentaux, menés par les États-Unis, ont fourni à l'Ukraine des armes à longue portée, notamment des obusiers M777 et des missiles antinavires Harpoon du Danemark.

L'Ukraine dit vouloir des armes terrestres à plus longue portée, notamment des lance-roquettes, qui peuvent l'aider à remporter une bataille d'artillerie contre les forces russes à l'est.

Il semble maintenant probable qu'elle les obtienne. Des responsables américains affirment que l'administration Biden envisage même de fournir à Kiev le système de roquettes d'artillerie à haute mobilité M142 (HIMARS), qui peut avoir une portée de plusieurs centaines de kilomètres.

L'une des préoccupations qui a retenu Washington de fournir des armes à plus longue portée dans le passé est le risque d'escalade si l'Ukraine les utilise pour frapper des cibles situées au cœur de la Russie. Des responsables américains et diplomatiques ont déclaré à Reuters que Washington avait eu des discussions avec Kiev à ce sujet.

"Nous sommes préoccupés par l'escalade et pourtant nous ne voulons pas mettre de limites géographiques ou leur lier trop les mains avec les choses que nous leur donnons", a déclaré un responsable américain, parlant sous couvert d'anonymat.

Un deuxième responsable américain, s'exprimant également sous couvert d'anonymat, a déclaré que Washington et Kiev avaient une "compréhension" commune de l'utilisation de certaines armes fournies par l'Occident : "Jusqu'à présent, nous avons été sur la même longueur d'onde concernant les seuils".

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a averti que toute fourniture d'armes pouvant atteindre le territoire russe constituerait "un pas sérieux vers une escalade inacceptable".

La Russie qualifie son invasion de l'Ukraine d'"opération militaire spéciale" pour y vaincre les "nazis". L'Occident décrit cela comme une justification sans fondement d'une guerre d'agression.