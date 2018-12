Des rachats d'actions records aux Etats-Unis 1 27/12/2018 | 14:42 Envoyer par e-mail :

Les rachats d'actions par les entreprises font régulièrement polémique. La politique fiscale de Donald Trump, en favorisant le retour au pays des trésors cachés à l'étranger par les grandes entreprises américaines, a relancé le débat. Aux Etats-Unis, la tradition est toutefois bien ancrée, par pur pragmatisme. Notamment parce qu'ils permettent d'améliorer la rémunération des actionnaires sans leur faire supporter la fiscalité du dividende, ou de lisser l'évolution des bénéfices par action. IBM avait racheté 60% de son capital au cours des 25 dernières années, un record parmi les grosses capitalisations américaines. Moins porté sur la chose, Coca-Cola a toutefois annulé 27% de ses titres sur la même période (et Visa 25%). Une tendance qui ne devrait pas ralentir. Le troisième trimestre 2018 a totalisé sur l'indice large S&P 500 près de 204 milliards de dollars de rachats aux Etats-Unis, un record. Rapporté aux capitalisations françaises, c'est comme si LVMH et Kering quittaient la cote. Sur les cinq dernières années, les rachats d'actions ont totalisé 2 890 milliards de dollars sur l'indice.



La firme américaine First Trust publié un intéressant tableau récapitulatif des rachats par grands secteurs. Il permet de constater que les valeurs technologiques sont les plus prolifiques : quasiment 800 milliards de dollars de rachats sur les 5 dernières années, devant les financières (519 milliards) et la consommation discrétionnaire (426 milliards). Sans grande surprise, on retrouve à l'autre extrémité les Utilités et l'Immobilier, qui n'ont quasiment pas racheté de titres, ainsi que les services de communication (télécoms et médias, selon la nouvelle classification GICS).



S'il fallait plaquer cette classification sur les sociétés françaises, les valeurs du CAC40 les plus susceptibles de réaliser de gros rachats de titres seraient

• Technologie de l'information : Dassault Systèmes, Atos, Capgemini et STMicroelectronics.

• Financières : Axa, Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole.

• Consommation discrétionnaire : Accor, EssilorLuxottica, LVMH, Michelin, Kering, Renault, Peugeot, Sodexo, Valeo et Hermès.





