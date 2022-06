Des rayons vides, des remises énormes alors que les magasins Décathlon de Russie ferment leurs portes

De nombreuses marques occidentales ont quitté la Russie à la suite d'une réaction hostile à son incursion militaire en Ukraine, McDonald's, IKEA et Renault étant parmi les plus en vue. D'autres ont fait état de difficultés avec la logistique et les chaînes d'approvisionnement dans un contexte de sanctions économiques et financières occidentales.

Une cliente, Lyubov, a déclaré que le départ de Decathlon était "triste", mais elle était catégorique : les consommateurs russes s'en sortiront.

"Nous sommes des gens flexibles, nous nous adapterons", a-t-elle dit.

Un autre client, Ivan, a déclaré : "C'est vraiment dommage qu'il soit fermé. En tant que grimpeur, Décathlon va me manquer, mais que pouvez-vous faire ? En principe, il y a d'autres choses que l'on peut acheter, mais quand même, Decathlon va me manquer."

Faisant partie d'un empire de la distribution appartenant à la famille Mulliez, Decathlon importait la plupart des produits vendus dans ses 60 magasins russes. Elle a annoncé en mars qu'elle suspendait ses opérations car "les conditions d'approvisionnement ne sont plus réunies pour poursuivre ... l'activité en Russie".

Les magasins ont fermé par vagues et, à partir de lundi, les consommateurs russes ne pourront plus faire leurs achats en magasin ou en ligne, indique le site Web local de l'entreprise, bien que certaines succursales restent ouvertes pour les retours.

L'utilisation répétée du mot "temporaire" par la société suggère qu'elle pourrait essayer de rouvrir les magasins lorsque cela est possible. Sur une page FAQ, elle a promis de conserver les points de fidélité accumulés et de faire savoir aux clients quand ils pourront être utilisés.

Decathlon a refusé de proposer d'autres commentaires lundi.

La famille Mulliez est également derrière le détaillant de bricolage Leroy Merlin et le détaillant alimentaire Auchan, qui restent tous deux ouverts en Russie.

En mars, Decathlon a déclaré qu'il continuerait à soutenir ses 2 500 employés russes, dont certains travaillent pour l'entreprise depuis 2006.