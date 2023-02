Des records et des doutes

Après grosso modo cinq semaines de gains, les actifs à risque sont arrivés sur une sorte de plateau au début du mois de février. Même topo sur les dernières séances avec des poussées de hausse rapidement anéanties par des phases de contraction. Le bilan de la semaine écoulée est ainsi légèrement négatif pour l'indice large américain S&P500 et légèrement positif pour son compatriote technologique Nasdaq 100. L'Europe se comporte mieux, en particulier grâce au contingent de grosses valeurs françaises qui ont tracté le Stoxx Europe 600, de LVMH à Hermès en passant par L'Oréal et Airbus. Les grands perdants hebdomadaires, aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe, sont les secteurs de l'énergie, qui pâtit de prises de bénéfices après deux millésimes exceptionnels, et de l'immobilier, qui n'est pas tout à fait à l'aise avec l'environnement de taux actuel.

Car les taux d'intérêts américains sont toujours le sujet dont tout le monde cause. Les investisseurs comme les banquiers centraux pensent que le cycle actuel de relèvement des taux touche à sa fin. Mais leur position diverge sur deux points. D'abord, sur le niveau du pic de taux. Les banquiers centraux l'envisagent manifestement un peu plus haut que les investisseurs. Mais j'ai envie de dire que cette divergence est relativement minime. Elle peut provoquer des remous entre deux décisions de la Fed, mais ne remet pas en cause la proximité du point haut. Ensuite et c'est plus embêtant, il y a un désaccord manifestement plus profond sur la durée des taux élevés. Une partie du marché parie que la banque centrale ne pourra pas tenir ses positions très longtemps si l'économie bat de l'aile. La Fed répond que son combat contre une inflation trop forte prendra plus de temps que ce que certains se figurent. Si l'on plaque par-dessus les petites contrariétés de l'époque, comme la géopolitique, le manque de main d'œuvre dans les pays développés ou la direction que prennent l'économie et le marché immobilier dans ce contexte de taux élevés, on se retrouve avec un curseur d'optimisme qui s'est un peu dégradé par rapport à un mois de janvier boursier tout foufou.

La semaine qui s'ouvre comprendra quelques échéances macroéconomiques à suivre à partir de demain. A commencer par les indicateurs PMI avancés du mois de février, mardi. Ce sont des statistiques très populaires parce qu'elles donnent une bonne idée de la vigueur des grandes économies. Pour tenter de deviner les intentions de la Fed, il y aura mercredi les minutes de la dernière réunion de la banque centrale et vendredi l'inflation PCE de janvier aux Etats-Unis, qui mesure l'évolution des prix payés par les consommateurs. L'agenda des sociétés contient encore quelques belles signatures cette semaine, notamment BHP, Walmart, The Home Depot, HSBC, Nvidia, Rio Tinto, Iberdrola, Stellantis, Capgemini, Danone, EssilorLuxottica ou AXA.

Comme chaque lundi, quelques nouvelles du monde économique et politique :

Dans le volet géopolitique, le ton monte entre Pékin et Washington, qui accuse la Chine d'envisager d'envoyer des armes à la Russie. Joe Biden doit se rendre aujourd'hui en Pologne, alors que le conflit russo-ukrainien dure depuis quasiment un an, et que le président américain veut probablement saluer l'un de ses meilleurs clients en équipements militaires.

Cette semaine, l'Inde accueille les ministres des finances du G20 à partir de mercredi et jusqu'à samedi.

Goldman Sachs voit le pétrole repasser la barre des 100 USD le baril à cause des restrictions qui pèsent sur l'offre. BofA soulignait la semaine dernière que 15 à 20% de la production est dans un "marché gris" à cause des sanctions qui pèsent sur la Russie, le Venezuela et l'Iran, tandis que les réserves stratégiques américaines sont au plus bas depuis août 1983. Pour mémoire, le tube de l'été 1983 en France, c'était ça (pardon).

Quittons le pétrole pour un petit pincement au cœur pour la génération X, avec la disparition de Leiji Matsumoto, le créateur d’Albator. Ça méritait bien un générique.

Pour terminer sur des choses plus terre à terre, les marchés américain et canadien sont fermés respectivement pour l'anniversaire de George Washington (journée des présidents) et la fête de la famille.

Après une séance passée dans le rouge vendredi, les indices d'Asie et du Pacifique se reprennent. Le Japon, la Corée du Sud et l'Australie sont en hausse modeste. L'Inde hésite. La progression est plus conséquente à Hong Kong (+1,2%), et encore plus à Shanghai, où le CSI300 gagne 2,6% au moment où ces lignes sont écrites. Les actions chinoises sont dopées par Goldman Sachs, encore lui, qui a réitéré sa confiance dans un gros rebond des indices régionaux cette année, dans le sillage de la fin de la politique zéro covid. En Europe, les indicateurs avancés pointent vers une hausse modérée à l'ouverture. Le CAC40 gagnait 0,2% à 7362 points peu après les premiers échanges.

Les temps forts économiques du jour

Peu d'indicateurs aujourd'hui, à l'exception des prix à la production allemands de janvier. Tout l'agenda ici.

L'euro se stabilise à 1,0685 USD. L'once d'or a repris un peu de terrain à 1841 USD. Le pétrole est relativement stable, avec un Brent de Mer du Nord à 83,36 USD le baril et un brut léger américain WTI à 76,90 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans a dégonflé au cours du weekend, à 3,81%. Le bitcoin est remonté autour de 24 400 USD.

Les principaux changements de recommandations

Alfen : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 65 à 62 EUR.

Andritz : Baader Helvea reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 61 à 71 EUR.

Demant : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 215 DKK.

Indivior : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 2655 à 2115 GBp.

Jet2 : Jefferies reste à l'achat avec un objectif relevé de 1300 à 1600 GBp.

Nestlé : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 122 à 123 CHF.

Orsted : Jefferies passe de conserver à acheter en visant 800 DKK.

Sampo : HSBC passe de conserver à acheter en visant 53 EUR.

Sika : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 290 à 340 CHF.

Swiss Re : J.P. Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 100 à 108 CHF.

Verallia : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 40 à 48 EUR.

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Faurecia (Forvia) : l'équipementier dépasse les attentes en 2022 et relève ses objectifs de synergies liées à Hella.

Icade : résultats et dividende 2022 sont en hausse. L'ANR NTA recule de 5% à 89,80 EUR.

Annonces importantes (et moins importantes)

Stellantis optimiste sur les perspectives de sa marque Opel, selon une interview du directeur général de la marque dans Automobilwoche.

La branche défense d'Airbus affirme que Berlin retarde des exportations valant des milliards. Par ailleurs, le groupe estime que les commandes de jets Eurofighter sont insuffisantes pour augmenter la production.

Technip Energies remporte un contrat auprès d'Arcadia eFuels pour réaliser une première mondiale, produire des carburants durables à partir d'électricité renouvelable et de CO2 capté.

Faurecia va vendre SAS Cockpit Modules pour 540 M€.

La FDA accorde une revue prioritaire au dossier de demande d'autorisation du candidat vaccin de Valneva contre le chikungunya.

Groupe LDLC signe le protocole d'acquisition du groupe A.C.T.I. MAC.

Genomic Vision émet de nouvelles OCABSA.

Ils ont publié aussi / ils sont sur l'agenda : Covivio, Covivio Hotels, DLSI…

Dans le monde

Annonces importantes (et moins importantes)