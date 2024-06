La Financial Conduct Authority britannique a déclaré mercredi qu'il n'y aurait pas d'urgence à introduire des règles détaillées pour réglementer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les services financiers.

L'Union européenne a approuvé une nouvelle loi pour réglementer l'IA, qui est de plus en plus utilisée dans la vie quotidienne et par les entreprises, mais d'autres pays comme la Grande-Bretagne n'ont pas encore emboîté le pas dans un secteur technologique qui se développe rapidement.

"Pour l'instant, nous ne sommes pas enclins à nous lancer et à rédiger de nombreuses règles détaillées", a déclaré Nikhil Rathi, directeur général de la FCA, lors d'un événement organisé par l'IA, l'organisme britannique du secteur de la gestion des investissements.