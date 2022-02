Des renforts militaires américains arrivent en Pologne

VARSOVIE (Reuters) - Un avion américain de transport de troupes a atterri dimanche en Pologne, a rapporté un journaliste de Reuters, alors que les Etats-Unis ont entrepris de renforcer leur présence militaire en Europe de l'Est dans un contexte de tensions avec la Russie.

Le président américain Joe Biden a ordonné mercredi l'envoi de près de 3.000 militaires supplémentaires en Pologne et en Roumanie.

Le Pentagone a précisé que ces renforts seraient notamment constitués d'environ 1.700 militaires basés à Fort Bragg, en Caroline du Nord, essentiellement issus de la 82e division aéroportée.

Avant l'arrivée dimanche de ce C-17 de transport de troupes, un avion avec à son bord le général Christopher Donahue, commandant de cette 82e division aéroportée, et quelques appareils acheminant du matériel militaire et un "groupe avancé" avaient atterri dès samedi à l'aéroport Rzeszow-Jasionka, dans le sud-est de la Pologne non loin de la frontière avec l'Ukraine.

On ignore combien de soldats sont arrivés ce dimanche mais un C-17 est conçu pour larguer 102 parachutistes, selon le site internet de l'armée de l'air américaine.

"Notre contribution nationale ici en Pologne prouve notre solidarité avec l'ensemble de nos alliés ici en Europe et il est évident que durant cette période d'incertitudes, nous savons que nous sommes plus forts ensemble", a dit Christopher Donahue dimanche.

Quelques minutes après l'atterrissage de cet avion, le ministre polonais de la Défense, Mariusz Blaszczak, a dit qu'il s'agissait d'un premier groupe de soldats américains "d'une unité d'élite".

"(...) D'autres avions atterriront dans les heures à venir. Ces soldats opéreront dans le sud-est de notre pays", a-t-il déclaré.

(Reportage Anna Koper et Kuba Stezycki, version française Bertrand Boucey)