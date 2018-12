Des renforts russes déployés à la frontière ukrainienne, selon Kiev

KIEV, 4 décembre (Reuters) - L'armée russe déploie depuis août des renforts à la frontière ukrainienne qui représentent une menace militaire sans précédent depuis l'annexion de la Crimée en mars 2014, a déclaré mardi le chef d'état-major des forces ukrainiennes, dans le cadre d'un entretien accordé à Reuters.

Le général Viktor Moujenko a produit plusieurs images satellitaires montrant la présence de chars russes T-62 M à 18 km de la frontière, où leur nombre est passé de 93 à 250 entre la mi-septembre et le 1er octobre.

Il s'agit selon lui de la preuve d'un renforcement concerté dans la perspective du 25 novembre, date à laquelle la marine russe a arraisonné trois bâtiments ukrainiens dans le détroit de Kertch après avoir ouvert le feu dans leur direction.

Le président Petro Porochenko a depuis accusé son homologue russe Vladimir Poutine de vouloir annexer toute l'Ukraine. La loi martiale a été décrétée pour un mois dans les régions les plus vulnérables.

"Nous avons devant nous un agresseur qui n'a aucune limite légale, morale ou autre. Il est très difficile de prédire quand lui viendra l'envie de passer à la phase active des combats contre l'Ukraine", a poursuivi le général Moujenko.

L'incident du détroit de Kertch constitue, selon lui, "un acte d'agression la part des forces régulières, du service des frontières (de la Fédération de Russie) vis-à-vis des forces armées ukrainiennes".

L'armée ukrainienne a elle aussi dépêché des renforts terrestres et aériens à la frontière et multiplie les manoeuvres, a ajouté l'officier sans plus de précisions. (Matthias Williams et Pavel Polityuk avec Polina Devitt à Moscou, Jean-Philippe Lefief pour le service français, édité par Tangi Salaün)