De hauts fonctionnaires des États-Unis, d'Europe et de Grande-Bretagne ont rencontré jeudi des institutions financières pour les informer des efforts déployés par la Russie pour échapper aux sanctions occidentales imposées à la suite de son invasion de l'Ukraine, a déclaré à la presse un haut fonctionnaire du Trésor américain.

Les entreprises - américaines, britanniques et européennes - ont assuré aux fonctionnaires qu'elles travaillaient d'arrache-pied pour empêcher la Russie de se soustraire aux sanctions et aux contrôles à l'exportation, a déclaré le fonctionnaire, sous couvert d'anonymat.

La réunion a eu lieu en marge des réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, au cours desquelles de hauts responsables des services de renseignement américains ont échangé des informations sur la manière dont la Russie utilise son agence de renseignement militaire GRU et son service fédéral de sécurité (FSB) pour tenter de se soustraire aux sanctions et aux contrôles à l'exportation.

Washington et ses alliés renforcent l'application des sanctions massives qu'ils ont imposées à la Russie et répriment sévèrement toute tentative d'évasion, a déclaré le responsable, notant que Moscou était confrontée à de graves pénuries de matériaux nécessaires à la production de munitions.

"Pour une personne présente dans cette salle, ces sociétés financières ont démontré leur volonté de faire ce qu'elles font depuis le début de la guerre, c'est-à-dire d'essayer sérieusement d'empêcher la Russie d'échapper à ces sanctions et aux contrôles à l'exportation, non seulement dans nos juridictions, mais aussi dans les pays tiers", a déclaré le haut fonctionnaire à propos de la réunion de jeudi.

Le Trésor a indiqué que les participants comprenaient le secrétaire adjoint au Trésor Wally Adeyemo, la commissaire européenne Mairead McGuinness et le directeur général du Trésor britannique pour les finances internationales Lindsey Whyte, ainsi que le directeur adjoint de la CIA David Cohen et le directeur adjoint du renseignement national Morgan Muir.

"Les fonctionnaires ont échangé des informations sur les biens les plus importants recherchés par l'armée russe et ont souligné que le Kremlin a demandé à ses services de renseignement de trouver des moyens de contourner les sanctions afin de se réapprovisionner", a déclaré le Trésor.

Mercredi, Washington a imposé des sanctions à plus de 120 cibles, dont des entités liées à l'entreprise énergétique russe Rosatom et des sociétés basées dans des pays partenaires tels que la Turquie, signe d'un renforcement de l'application de la législation.

Les sanctions, imposées par les départements du Trésor et d'État de concert avec la Grande-Bretagne, touchent des entités et des personnes dans plus de 20 pays et juridictions, notamment une société militaire privée russe, une entreprise basée en Chine et une banque hongroise appartenant à des Russes.

Washington travaille également en étroite collaboration avec les autorités suisses, l'un des principaux centres bancaires mondiaux, qui a clairement fait savoir qu'il ne voulait pas être considéré comme un refuge permettant d'échapper aux sanctions imposées à la Russie.

"J'espère que dans les semaines à venir, nous ferons des annonces sur la manière dont nous allons approfondir ce partenariat", a-t-il ajouté.

Le principal responsable des sanctions au Trésor, le sous-secrétaire Brian Nelson, se rendra en Suisse la semaine prochaine pour discuter de nouvelles mesures visant à réprimer l'évasion des sanctions, et s'arrêtera également en Italie, en Autriche et en Allemagne, a rapporté l'agence Reuters la semaine dernière.

Elizabeth Rosenberg, secrétaire adjointe au Trésor chargée du financement du terrorisme et de la criminalité financière, se rendra séparément au Kazakhstan et au Kirghizstan.

"Nous savons que nous nous trouvons actuellement dans une période décisive où la Russie a besoin non seulement de l'électronique pour créer des missiles de précision, mais aussi des éléments plus petits de son économie pour fabriquer des munitions", a déclaré le responsable.

Il a ajouté que les autorités américaines avaient également examiné certains cas spécifiques concernant le plafonnement des prix du pétrole russe imposé par les pays du Groupe des Sept et l'Australie, et qu'elles avaient pris contact avec certaines compagnies d'assurance au sujet des mesures qu'elles pourraient souhaiter prendre.

"Nous prenons ces mesures régulièrement", a déclaré le fonctionnaire, ajoutant que les fonctionnaires américains n'avaient pas vu beaucoup d'activités d'évasion en ce qui concerne le plafonnement des prix.