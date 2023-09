C'est autour de grosses frites et d'une tarte aux cerises que le ministre ukrainien des affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a remercié mercredi son homologue américain, Antony Blinken, d'avoir contribué à la réouverture du fast-food américain McDonald's en Ukraine après l'invasion russe.

Les deux hauts diplomates ont pris un repas rapide dans un McDonald's de Kiev avant une conférence de presse commune et après que M. Blinken a rencontré le président ukrainien, M. Volodymyr Zelenskiy.

M. Blinken effectue une visite de deux jours en Ukraine, la première d'un haut fonctionnaire américain depuis le début de la contre-offensive de Kiev au début du mois de juin.

S'adressant aux journalistes pendant qu'ils mangeaient, M. Kuleba a rappelé qu'il avait dit à M. Blinken par téléphone, après l'invasion russe, à quel point il était important que la chaîne de restauration rapide revienne en Ukraine.

"Le secrétaire d'État lui a répondu qu'il m'avait entendu et qu'il examinerait attentivement ce qui pouvait être fait", a déclaré M. Kuleba. Quelques jours plus tard, son équipe a reçu un appel téléphonique de l'ambassade des États-Unis au sujet de la demande.

"Je pense que la présence de McDonald's dans le pays est un message : un message de confiance... C'est ainsi que le retour de McDonald's a commencé, lors d'une conversation téléphonique. Et c'est pourquoi nous sommes ici ce soir".

La plus grande chaîne de hamburgers du monde a fermé ses restaurants en Ukraine et en Russie en mars 2022, à la suite de l'invasion du pays d'Europe de l'Est par Moscou.

Elle a toutefois rouvert certaines succursales en Ukraine en septembre 2022, tandis qu'en Russie, l'entreprise américaine a vendu ses points de vente. Ceux-ci ont rouvert en juin 2022 sous une nouvelle marque russe.

M. Blinken a déclaré que McDonald's était impatient de revenir en Ukraine et que les deux diplomates souhaitaient marquer le retour de la chaîne alimentaire par une visite rapide.

"Nous nous sommes dit que la prochaine fois que je serais à Kiev, nous devrions avoir l'occasion de nous arrêter", a déclaré M. Blinken.