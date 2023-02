Des résidents de l'Ohio demandent à un juge d'empêcher la compagnie ferroviaire de détruire les preuves d'un accident.

Le déraillement du train exploité par Norfolk Southern à East Palestine le 3 février a forcé des milliers de résidents à évacuer pendant que les équipes de la compagnie ferroviaire vidaient et brûlaient les produits chimiques toxiques.

Les avocats des résidents ont déclaré au juge de district américain Benita Yalonda Pearson à Youngstown, Ohio, au cours d'une audience que la société ne leur avait donné que deux jours pour inspecter près d'une douzaine de wagons qui se sont écrasés alors qu'ils transportaient des matières dangereuses. Ils ont demandé au juge d'accorder plus de temps à leurs experts avant que Norfolk Southern n'enlève et ne détruise l'épave, ce qui devait commencer mercredi.

Un avocat de la société a déclaré au juge que Norfolk Southern avait un calendrier serré pour nettoyer les résidus sur le site avant la date limite du 10 mars fixée par l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), et que donner plus de temps aux résidents et à leurs experts pourrait entraîner des retards dans la restauration du site de l'accident.

Mme Pearson a déclaré que l'assainissement du site était l'objectif le plus important, mais elle a demandé si un compromis était possible. Elle a demandé si Norfolk Southern pouvait retirer les wagons de faible priorité vers un lieu de stockage hors site pour une inspection ultérieure, ou si d'autres options étaient disponibles.

"Y a-t-il une possibilité pour vous d'accorder plus de temps si cela était nécessaire ?" a demandé M. Pearson.

Dans une lettre envoyée jeudi aux avocats des résidents des environs qui ont déposé plus d'une douzaine de recours collectifs affirmant que l'accident enflammé a mis leur santé et leurs biens en danger, Norfolk Southern avait déclaré qu'elle commencerait à retirer et à détruire les wagons après le 1er mars, et avait promis d'accorder à ces résidents et à leurs représentants seulement deux jours pour inspecter les dommages au préalable.

Parmi les produits chimiques connus à bord figuraient le chlorure de vinyle, un gaz hautement inflammable et cancérigène utilisé dans la fabrication de produits en plastique qui peut provoquer des étourdissements, des maux de tête et de la somnolence lorsqu'il est inhalé à court terme et une forme rare de cancer du foie après une exposition chronique, selon l'EPA.

Samedi, l'EPA a annoncé qu'elle interrompait temporairement l'expédition par Norfolk Southern de matériaux provenant du site de l'accident, mais a promis que ces efforts reprendraient bientôt.