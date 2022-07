Des résidents fatigués par les inondations évaluent les dégâts après le récent déluge de Sydney.

Il a quitté sa maison mardi comme l'un des milliers de résidents de Nouvelle-Galles du Sud, principalement dans la banlieue ouest de Sydney, qui ont dû évacuer ou ont été avertis qu'ils pourraient recevoir des ordres d'évacuation.

Kevin, qui n'a donné que son prénom, et qui suit actuellement un traitement contre le cancer, avait prévu de déménager à la suite de trois récentes inondations dans sa banlieue de Camden. Mais les entreprises de déménagement n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une date, ce qui a eu pour conséquence que les biens de Kevin ont été endommagés par le dernier déluge.

"Bien sûr, j'en ai assez... C'est fini, je vais déménager", a déclaré Kevin à Reuters.

La dernière cellule orageuse sauvage -- qui a apporté l'équivalent d'une année de pluie en trois jours dans certaines régions -- devrait s'atténuer à Sydney à partir de mardi, a déclaré le Bureau of Meteorology (BoM). Mais le risque d'inondation pourrait subsister tout au long de la semaine, la plupart des bassins versants étant déjà proches de leur capacité avant même le dernier déluge.

Le temps sauvage a également affecté les résidents de Camden, Gai et Kim Peters, qui ont rempli le sentier devant leur maison avec des meubles endommagés par l'inondation et un matelas alors qu'ils commençaient à nettoyer. Ils ont acheté la maison il y a un peu plus de deux ans.

Gai a déclaré qu'elle était "absolument dévastée".

"C'est vraiment dur... On fait juste un jour à la fois, on s'en sort. Nous avons beaucoup de famille qui est venue et (nous) aide... nous allons nous en sortir."