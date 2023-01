Des responsables américains font part de leurs "graves préoccupations" concernant la politique mexicaine en matière de biotechnologie agricole

"Nous avons clairement indiqué aujourd'hui que si cette question n'est pas résolue, nous envisagerons toutes les options, y compris la prise de mesures officielles pour faire valoir nos droits en vertu de l'accord États-Unis-Mexique-Canada", a déclaré le bureau de l'USTR dans un communiqué.

Les fonctionnaires américains se sont rendus au Mexique pour discuter de l'approche mexicaine en matière de produits biotechnologiques agricoles.

Les représentants des ministères mexicains de l'agriculture et de l'économie n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les pays sont en désaccord sur un décret mexicain, publié en 2020, qui aurait éliminé progressivement les importations de maïs génétiquement modifié et de l'herbicide glyphosate d'ici 2024.

Le Mexique a décidé de reporter à 2025 son interdiction d'acheter du maïs génétiquement modifié (OGM) en provenance des États-Unis, ce qui a été jugé satisfaisant par le gouvernement américain, a déclaré le mois dernier le ministre de l'Agriculture Victor Villalobos.

"L'approche proposée par le Mexique, qui n'est pas fondée sur des données scientifiques, menace toujours de perturber des milliards de dollars d'échanges agricoles bilatéraux, de causer de graves préjudices économiques aux agriculteurs américains et aux éleveurs mexicains, et d'étouffer les innovations importantes nécessaires pour aider les producteurs à répondre aux défis pressants du climat et de la sécurité alimentaire", a déclaré le bureau de l'USTR après les réunions de lundi.

Le Mexique est l'un des plus gros acheteurs de maïs américain, les agriculteurs américains envoyant environ 17 millions de tonnes de maïs au Mexique chaque année.

Les agriculteurs américains étaient particulièrement préoccupés par la menace d'une interdiction du maïs jaune OGM pour l'alimentation animale.

Le Mexique et ses voisins du nord sont déjà en pourparlers de règlement des différends concernant les politiques énergétiques du président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador, qui, selon les États-Unis, violent le pacte commercial États-Unis-Mexique-Canada.

Au début du mois, le président Joe Biden et son homologue mexicain ont discuté du renforcement des liens économiques, de la lutte contre le commerce illégal de la drogue et des approches visant à freiner la migration illégale lors d'une réunion à Mexico.