Des responsables américains préparent une législation pour réorganiser le système d'asile

L'effort a émergé des discussions en cours au sein de l'administration Biden pour réimaginer l'asile alors que les passages de frontières ont atteint des sommets et que les tribunaux de l'immigration font face à d'importants arriérés, ont déclaré les deux sources, qui ont requis l'anonymat pour discuter des délibérations internes. Des responsables américains se sont rendus en Europe le mois dernier, avec un arrêt aux Pays-Bas, pour examiner les systèmes en place, ont-elles ajouté.

M. Biden, un démocrate, devrait se représenter aux élections en 2024 et a durci son approche de la sécurité des frontières, en présentant de nouvelles mesures d'immigration ces dernières semaines, alors que les républicains ont intensifié leurs attaques sur la question après avoir pris le contrôle de la Chambre des représentants des États-Unis.

La législation - qui reste dans une phase conceptuelle - pourrait également inclure des procédures différentes pour les demandeurs d'asile en fonction de leur nationalité, avec des migrants provenant de pays ayant généralement des taux d'approbation plus élevés et bénéficiant d'une plus grande liberté de mouvement en attendant l'issue de leur dossier, ont indiqué les sources.

Ceux qui ont de meilleures chances seraient potentiellement logés dans des appartements ou dans un cadre moins restrictif qu'un centre de détention, ont précisé les deux responsables. Les migrants jugés moins susceptibles d'obtenir l'asile pourraient être traités et expulsés rapidement. Au cours de l'année fiscale 2022, par exemple, 53 % des demandeurs d'asile chinois ont gagné leur procès devant le tribunal de l'immigration, alors que seulement 8 % des Honduriens l'ont fait, selon les données du gouvernement.

"C'est une refonte totale de l'approche et elle n'est pas limitée par les lois actuelles", a déclaré l'un des responsables du DHS.

Les sources ont souligné que le projet de loi était toujours en cours d'élaboration et que les détails pourraient changer avant qu'il ne soit finalisé. Blas Nunez-Neto, un haut responsable de la politique du DHS, est l'une des personnes qui dirigent l'effort législatif, selon l'un des responsables du DHS et une autre personne familière avec la question.

La Maison Blanche et Nunez Neto n'ont pas fait de commentaire immédiatement. Le calendrier d'une éventuelle législation, ou si elle gagnerait le soutien des républicains ou des démocrates au Congrès, reste incertain.

Le nouveau projet de loi de Biden sur l'asile pourrait également intégrer une obligation pour les migrants de demander l'asile dans les pays qu'ils traversent si des protections sont disponibles ailleurs, a déclaré la troisième personne au courant de l'effort.

Les défenseurs des immigrants ont critiqué cette idée, affirmant qu'elle est similaire aux "interdictions de transit" proposées sous l'administration républicaine de Donald Trump, alors président. Les défenseurs ont également soulevé des préoccupations concernant le traitement rapide des demandes d'asile, affirmant qu'il pourrait injustement conduire à l'expulsion de migrants ayant des demandes valables.

DAVANTAGE DE RESTRICTIONS

En janvier, M. Biden a mis en place de nouvelles restrictions frontalières combinées à des voies légales pour certains migrants, ce qui a entraîné une forte réduction du nombre de personnes prises en flagrant délit de franchissement illégal de la frontière américano-mexicaine.

Les nouvelles restrictions de Biden, qui s'appuient sur un ordre COVID-19 connu sous le nom de Titre 42, permettent aux autorités américaines d'expulser les migrants de Cuba, d'Haïti et du Nicaragua vers le Mexique sans possibilité de demander l'asile aux États-Unis. Auparavant, le Mexique avait surtout accepté les retours de Mexicains, de certains Centraméricains et, plus récemment, de Vénézuéliens.

Cependant, l'ordonnance du titre 42 est contestée devant les tribunaux et il n'est pas certain qu'elle reste en place si l'urgence de santé publique COVID prend fin le 11 mai comme prévu.

L'administration Biden a déclaré vouloir mettre fin au Titre 42 et le remplacer par un processus d'expulsion rapide mieux établi, connu sous le nom de "renvoi accéléré". Depuis l'année dernière, les responsables américains font pression sur le Mexique pour qu'il accepte les non-Mexicains par le biais de l'expulsion accélérée une fois que le Titre 42 aura pris fin, ont déclaré deux responsables américains à Reuters.

Roberto Velasco, un haut fonctionnaire du ministère des affaires étrangères du Mexique, s'est rendu à Washington cette semaine pour discuter d'une série de questions impliquant les deux nations. Il a déclaré dans un communiqué que "des conversations sont en cours" sur la politique migratoire et qu'aucune décision n'a été prise quant aux prochaines étapes.