LE CAIRE, 28 juillet (Reuters) - Le coordinateur spécial de l'Onu pour le Liban et le chef de mission et commandant de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) ont appelé dimanche à la plus grande retenue à la frontière entre le Liban et Israël après qu'une attaque meurtrière dans la région a provoqué un regain de tensions.

Un tir de roquette lancé depuis le Liban a fait douze morts samedi dans un village situé sur le plateau du Golan.

Les autorités israéliennes ont attribué l'attaque au Hezbollah libanais, ce que le groupe nie. (Maya Gebeily; version française Camille Raynaud)