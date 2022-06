Des responsables indiens se rendent à Kaboul pour la première rencontre avec les talibans depuis le départ des États-Unis.

La pauvreté et la faim ont grimpé en flèche dans ce pays déchiré par les conflits depuis que les militants islamistes ont pris le pouvoir l'année dernière après le retrait des États-Unis.

"L'équipe indienne rencontrera les membres dirigeants des talibans et tiendra des discussions sur l'assistance humanitaire de l'Inde au peuple afghan", a déclaré le ministère dans un communiqué.

Les responsables superviseront la livraison de l'aide humanitaire et visiteront les zones ciblées par les programmes ou les projets soutenus par l'Inde, a-t-il ajouté.

L'Inde a donné environ 20 000 tonnes de blé, 13 tonnes de médicaments, 500 000 doses de vaccin COVID-19 et des vêtements d'hiver, et d'autres médicaments et céréales alimentaires sont en cours d'acheminement, a-t-il précisé.

La nation sud-asiatique a retiré ses fonctionnaires d'Afghanistan en août dernier et a fermé son ambassade, bien que New Delhi tienne à conserver des liens avec le pays où son ennemi juré, le Pakistan, exerce une influence considérable.

Le mois dernier, le ministère a déclaré qu'il n'avait aucune information sur la date de réouverture de l'ambassade.