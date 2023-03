Lausanne (awp/ats) - Trois mois après son lancement, le GoldenPass Express, qui relie Montreux (VD) à Interlaken (BE) sans changement, connaît des problèmes. En raison d'un dérangement technique, les trains circulent uniquement entre Montreux et Zweisimmen (BE).

Entre Zweisimmen et Interlaken Ost, le trajet se fait par un autre train du BLS "jusqu'à ce que la situation soit clarifiée", indique la compagnie Montreux-Oberland bernois (MOB) sur son site internet.