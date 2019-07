Bourse de Paris : Des résultats peu enthousiasmants

Les temps forts économiques du jour

Les indices américains ont baissé pour la seconde séance consécutive hier, digérant les pics historiques atteints juste avant. La contraction a été emmenée par les valeurs de l'économie traditionnelle, notamment les industrielles, victimes des discours de prudence de plusieurs acteurs. Si les tensions macroéconomiques ne sont jamais loin, c'est la microéconomie, en l'occurrence les résultats des entreprises, qui vont continuer à donner le "la" dans les jours à venir. Ce jeudi 18 juillet est déjà assez dense, avec de grands noms en Europe et aux Etats-Unis avant bourse, puis Microsoft après la clôture américaine. Le groupe fondé par Bill Gates, dont les cours ont progressé de 35% cette année, est la seule entreprise occidentale à dépasser actuellement le cap des 1 000 Mds$ de capitalisation.Au niveau politique, le G7 tient sa seconde journée de réunion à Chantilly, en France. Hier, ses membres se sont plus ou moins accordés sur la nécessité d'un impôt plancher sur les sociétés pour éviter l'évasion fiscale, mais ne sont pas parvenus à s'entendre sur l'épineuse question de la taxation du numérique. Aux Etats-Unis, Donald Trump a poursuivi ses attaques d'une rare violence contre les quatre élues démocrates qu'il avait mises en cause en début de semaine : pas besoin d'être un grand spécialiste pour comprendre que le Président américain a choisi de radicaliser sa campagne pour assurer sa réélection, quitte à accroître les profondes divisions de son pays.Les indices asiatiques évoluent quasiment tous en baisse ce matin. Les indicateurs avancés sont ancrés dans le rouge aux Etats-Unis et en Europe Les ventes de détail britanniques (10h30) précéderont, aux Etats-Unis, l'indice Philly Fed et les inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30), puis l'indice des indicateurs avancés du Conference Board (16h00).L'euro est légèrement remonté à 1,1239 USD, pendant que l'or tient bon à 1422 USD. Après une nouvelle baisse hier, le pétrole remonte à 56,84 USD pour le WTI et à 63,86 USD pour le Brent. L'obligation d'État américaine affiche un rendement de 2,035% à 10 ans. Le Bitcoin se stabilise à 9711 USD ce matin.