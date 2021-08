Bourse de Paris : Des résultats presque parfaits

La saison des résultats du second trimestre 2021 est en passe de s'achever, puisque les neuf-dixièmes des grandes entreprises occidentales ont désormais publié leurs performances. Je n'ai pas encore récupéré les dernières données des sociétés européennes, mais elles ne devraient pas beaucoup différer de celles des Etats-Unis, où les dépassements de prévisions ont été la norme. FactSet, qui décortique depuis 2008 les résultats des entreprises du S&P500, parle déjà d'une performance historique. "87% des entreprises ont déclaré un bénéfice par action réel supérieur aux estimations…Si 87% est le pourcentage final pour le trimestre, il s'agira du pourcentage le plus élevé de sociétés du S&P 500 ayant déclaré une surprise positive sur le bénéfice par action depuis que FactSet a commencé à suivre cette mesure en 2008", écrit le bureau d'études américain.

En langage moins abscons, cela signifie que la plupart des entreprises ont annoncé des bénéfices plus élevés que prévu. Prévu par qui ? Par les analystes, qui se basaient sur les anticipations des sociétés elles-mêmes. Pour couronner le tout, les dépassements sont très importants. Ce sont même les plus élevés depuis le dernier trimestre 2009. C'est aussi vrai pour les chiffres d'affaires. Dans un tel contexte, écrire que les indices boursiers profitent actuellement de la dynamique des résultats des entreprises cotées est probablement vrai. D'autant qu'une croissance à deux chiffres des résultats est en vue au second semestre. Le ratio PER à 12 mois atteint 21,1 fois, pour une moyenne à dix ans de 16,2 et à 5 ans de 18,1. Les investisseurs misent clairement sur la poursuite de la dynamique des résultats au-delà de 2021.

Pour être complet, il faut noter que les performances indicielles de l'année sont impressionnantes mais inégalement réparties. Les marchés occidentaux, la Corée ou l'Australie en profitent, mais le Japon et surtout la Chine sont à la traîne. La poussée d'autoritarisme de Pékin visant ses entreprises-fanions, notamment dans la technologie, a lesté Shanghai et Hong Kong et par ricochet les indices des marchés émergents.

Il y aura quelques rendez-vous macroéconomiques d'intérêt cette semaine, mais un seul focalisera l'essentiel de l'attention, l'inflation américaine de juillet publiée mercredi. Après les bons chiffres en provenance du marché de l'emploi aux Etats-Unis révélés la semaine dernière, les marchés veulent savoir si les prix à la consommation se modèrent ou pas, pour tenter de prévoir le calendrier de réduction des mesures de soutien de la banque centrale américaine.

Dans le reste de l'actualité, retenez que :

Le Sénat américain a voté en faveur d'un plan de rénovation des infrastructures du pays doté de 1 000 milliards de dollars, dont 450 déjà engagés. Le feuilleton n'est pas encore terminé puisqu'un vote final est nécessaire devant la chambre haute, mais le compromis est en bonne voie.

Le GIEC doit remettre ce jour son nouveau rapport sur le climat, le premier depuis sept ans. Les conclusions seraient plus alarmantes que jamais.

Les acteurs chinois des semiconducteurs sont chahutés en bourse après que la télévision d'Etat eut suggéré que Pékin pourrait taper sur les doigts des entreprises qui spéculeraient sur les pénuries actuelles.

Les métaux précieux ont connu un weekend très compliqué, avec des chutes marquées pour l'or et l'argent, dans le sillage des bons chiffres de l'emploi aux Etats-Unis vendredi, qui laissent entrevoir un environnement de taux moins favorable à cette classe d'actifs.

Si vous étiez passés à côté, le "pass sanitaire" débarque en France aujourd'hui.

Enfin, et dans un registre beaucoup plus léger, les marchés japonais sont clos aujourd'hui pour le "jour de la montagne", une nouvelle journée fériée qui fait son apparition cette année dans un pays champion en la matière.

La semaine devrait commencer en baisse sur les marchés européens, avec des indicateurs avancés légèrement installés dans le rouge.

Les temps forts économiques du jour

Parmi les indicateurs du jour, les chiffres de l'emploi en suisse (7h45), l'indice du sentiment des affaires de la Banque de France (8h30) et l'enquête JOLTS sur les ouvertures de postes aux Etats-Unis. Au cours du weekend, la Chine a fait état d'une nette hausse de ses exportations en juillet, même si la dynamique est un peu moins forte que prévu par les économistes, et d'une inflation annuelle de 1% en juillet, après 1,1% en juin. En outre, les prix à la production restent orientés en vive hausse, davantage que ce qui était prévu.

L'euro recule à 1,1757 USD. L'once d'or rebondit un peu après avoir lourdement chuté, à 1738 USD. Le pétrole est orienté en légère baisse, à 69,30 USD le baril de Brent et à 66,82 USD le baril WTI. La dette américaine affiche un rendement de 1,30% sur 10 ans (1,24% vendredi). Le Bitcoin se traite 43 580 USD l'unité.

Les principaux changements de recommandations

AstraZeneca : Morgan Stanley reprend le suivi à surpondérer en visant 9800 GBp.

Corporación Acciona Energías Renovables : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 38 EUR.

Crédit Agricole : CFRA passe de conserver à acheter.

Galapagos : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver.

Greggs : Berenberg reste à l'achat avec un objectif relevé de 2950 à 3300 GBp.

HeidelbergCement : Barclays passe de pondération en ligne à souspondérer en visant 73 EUR.

Iliad : Barclays passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 182 EUR.

IMCD : Berenberg passe d'acheter à conserver en visant 145 EUR

ING Groep : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 12,50 à 14 EUR.

KBC Groupe : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 80 à 83 EUR.

Mondi : Jefferies reste à l'achat avec un objectif relevé de 2225 à 2300 GBp.

Pirelli : J.P. Morgan passe de souspondérer à neutre en visant 5,60 EUR.

Qiagen : Morgan Stanley reprend le suivi à surpondérer.

Standard Chartered : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 610 à 736 GBp.

Stellantis : AlphaValue passe d'alléger à acheter en visant 24,90 EUR.

Symrise : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif relevé de 131 à 136 EUR.

Vifor Pharma : Goldman Sachs reprend le suivi à neutre avec un objectif de 129 CHF.

En France

Annonces importantes

Renault s'associe à Geely en Chine pour une coentreprise sur l'hybride.

Atos a gagné 11% vendredi après des rumeurs d'intérêt du private equity pour le groupe informatique qui traverse une passe délicate.

La FDA approuve Nexviazyme de Sanofi pour la forme tardive de la maladie de Pompe.

Alstom a annoncé vendredi en séance un très beau contrat pouvant aller jusqu'à 910 M€ pour la livraison de 150 trains régionaux à Trenitalia.

Rémy Cointreau satisfait de son premier plan d'actionnariat salarié, avec 630 souscripteurs.

Coface renouvelle sa ligne de crédit syndiquée de 700 M€.

AB Science a publié un "questions – réponses" concernant la signature d'un accord avec des actionnaires historiques communiquée le 28 juin.

Delfingen, Archos et Logic Instrument ont publié leurs comptes.

Dans le monde

