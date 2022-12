Des rues calmes, des entreprises prudentes signalent la lente sortie de la Chine du zéro-COVID

Bien que le gouvernement ait relâché mercredi des éléments clés des contrôles stricts qui ont tenu la pandémie largement en échec au cours des trois dernières années, de nombreuses personnes et entreprises semblent se méfier d'être trop rapides à se débarrasser des chaînes.

Dans la ville centrale de Wuhan, où la pandémie a éclaté fin 2019, il y avait davantage de signes de vie, certains quartiers étant occupés par des navetteurs vendredi. Mais les habitants disent que le retour à la normale est encore loin.

"Ils ont assoupli les mesures mais malgré tout, il n'y a personne", a déclaré un chauffeur de taxi prénommé Wang, qui n'a pas voulu donner son nom complet.

"Vous voyez ces routes, ces rues... elles devraient être, animées, pleines de gens. Mais il n'y a personne. C'est mort ici."

Pourtant, la Chine a été tout sauf placide au cours des dernières semaines, avec des manifestations contre les restrictions étouffantes du COVID dans de nombreuses villes du pays qui ont marqué la plus grande manifestation de mécontentement public depuis l'arrivée au pouvoir du président Xi Jinping il y a dix ans.

CHANGEMENT D'ÉTAT D'ESPRIT

Un peu plus d'un mois après que la Commission nationale de la santé ait souligné son engagement envers sa politique stricte de confinement du virus, en déclarant qu'elle "mettait les gens et les vies au premier plan", elle a marqué un recul par rapport au "zéro COVID" et les responsables disent maintenant aux gens qu'ils ont moins à craindre.

Zhong Nanshan, un épidémiologiste chinois réputé pour avoir combattu l'épidémie de SRAS de 2003, a déclaré que 99 % des personnes actuellement infectées par le virus se rétabliraient en 7 à 10 jours, dans des commentaires rapportés par le Quotidien du Peuple, contrôlé par le Parti communiste au pouvoir.

Mais certains signes indiquent que le nouveau message rassurant n'a pas encore convaincu une grande partie des 1,4 milliard d'habitants du pays.

Avec la baisse de la nécessité des tests et la possibilité pour la plupart des personnes infectées de s'isoler chez elles, certains ont embrassé les libertés retrouvées. Pour d'autres, les habitudes formées pendant des mois d'enfermement étouffant, s'avèrent difficiles à briser.

Il y avait plusieurs sièges vides dans ce qui aurait dû être l'heure de pointe pour les navetteurs dans le métro de Pékin vendredi matin, même si la ville a baissé cette semaine la nécessité de présenter des tests négatifs pour monter dans les trains ou entrer dans les bureaux.

LE CHAOS QUI S'ANNONCE

Les fabricants et les restaurants restent également prudents, conservant les restrictions de COVID-19 jusqu'à ce qu'ils aient une idée plus claire de la manière dont les lieux de travail seront affectés par l'assouplissement des mesures strictes.

Les entreprises ont déclaré à Reuters qu'elles s'attendaient à devoir faire face à de longues périodes d'absence des travailleurs malades qui pourraient entraver les opérations, peut-être pendant des mois.

Vendredi, dans le centre-ville de Pékin, un restaurant d'un centre commercial qui sert une cuisine locale ne propose toujours pas de service de restauration, alors que d'autres, situés au même étage, le font.

"Bien que nous soyons maintenant autorisés à reprendre le service à table, notre personnel est malade et est toujours à la maison, donc nous n'avons pas assez de mains pour servir les repas", a déclaré un employé à Reuters, requérant l'anonymat.

Le nombre actuel de 5 235 décès liés au COVID en Chine ne représente qu'une infime partie de sa population de 1,4 milliard d'habitants, et est extrêmement faible par rapport aux normes mondiales. Certains experts ont averti que ce bilan pourrait dépasser 1,5 million si la sortie est trop hâtive.

Les analystes s'attendent à ce que l'économie chinoise rebondisse à la fin de l'année prochaine, car elle suit le chemin rocailleux emprunté par le reste du monde pour s'ouvrir et vivre avec la maladie. Mais une recrudescence des infections va probablement déprimer la croissance au cours des prochains mois.

Un sondage Reuters prévoit que la croissance de la Chine ralentira à 3,2 % en 2022, bien en dessous de l'objectif officiel d'environ 5,5 %, marquant ainsi l'une des pires performances en près d'un demi-siècle.

"La Chine a trois ans de retard, donc ce qui va se passer en Chine est ce qui s'est passé dans le reste du monde", a déclaré Jeffrey Goldstein, un consultant basé en Chine qui aide les marques étrangères à fabriquer des produits en Asie.

"Il va y avoir du chaos".