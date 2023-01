Des sénateurs américains font pression sur le PDG d'Amtrak au sujet d'un "voyage en train de l'enfer".

Les sénateurs ont noté qu'un passager l'a surnommé "le voyage en train de l'enfer". Au cours de ce qui s'est transformé en un voyage de 37 heures, "les passagers ont signalé un accès limité à la nourriture, aux toilettes et aux soins médicaux, ainsi que la possibilité limitée pour les propriétaires d'animaux de débarquer, ce qui a entraîné la présence d'excréments sur le plancher du train", ont écrit les sénateurs. Les sénateurs -- Maria Cantwell, présidente de la commission du commerce, Richard Blumenthal, Ed Markey et Ben Cardin -- ont demandé à Amtrak de détailler ses politiques et procédures de prise en charge des passagers et de compensation en cas d'incidents de retard similaires.