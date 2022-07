Des sénateurs américains se rendent à Kiev pour promouvoir le projet de loi sur le "parrainage du terrorisme par la Russie".

Le républicain Lindsey Graham a déclaré à Reuters, dans une interview conjointe avec le démocrate Richard Blumenthal, que le projet de loi placerait la Russie dans "la catégorie de l'Iran, de la Syrie et de la Corée du Nord". M. Graham a déclaré qu'il pensait que ce projet pourrait obtenir un soutien quasi unanime au Sénat américain.

Zelenskiy a remercié les sénateurs pour leur travail et a souligné l'importance du soutien bipartisan des États-Unis.

M. Blumenthal a cité des photos qu'il a vues d'atrocités présumées commises par les forces russes dans la ville satellite de Kiev, Bucha, en mars, comme preuve que la Russie méritait cette désignation. Les procureurs ukrainiens et internationaux enquêtent sur les responsables.

"Si ce n'est pas du terrorisme, je ne sais pas ce que c'est", a-t-il déclaré.

Les forces russes ont envahi l'Ukraine le 24 février et Moscou nie avoir ciblé des civils.

SOUTIEN AUX INSURGÉS

Les deux sénateurs ont déclaré qu'ils pensaient que l'Ukraine pourrait utiliser efficacement une insurrection dans les zones occupées par la Russie, ainsi que des systèmes d'armes fournis par les États-Unis, pour lancer une contre-offensive et reprendre le territoire occupé par la Russie.

"L'artillerie à longue portée est très, très importante. Mais l'insurrection au corps à corps que nous espérons voir dans l'est de l'Ukraine, dans le territoire qui a déjà été occupé par les Russes, l'est tout autant", a déclaré M. Blumenthal.

M. Blumenthal a également déclaré qu'il était favorable à de nouvelles livraisons d'armes à l'Ukraine, notamment des systèmes de roquettes HIMARS "à plus longue portée", des missiles antinavires Harpoon et des systèmes de défense aérienne, à condition que l'Ukraine ne les utilise pas pour attaquer le territoire russe.

L'administration Biden a précédemment refusé de donner à l'Ukraine des munitions HIMARS à plus longue portée, pouvant atteindre 300 miles, par crainte que l'Ukraine n'utilise ces armes de manière offensive et non défensive.

M. Graham a souligné le besoin d'urgence dans les livraisons d'armes, faisant écho aux appels des responsables ukrainiens pour des livraisons accélérées alors qu'ils tentent de tenir des parties de la région orientale de Donbas convoitée par Moscou.

"Nous avons une chance ici dans les 60 prochains jours ... les décisions que nous prenons peuvent renverser le cours de cette guerre en faveur de l'Ukraine", a déclaré Graham.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré jeudi que la Russie avait à peine commencé en Ukraine et a mis au défi l'Occident de tenter de la vaincre sur le champ de bataille, tout en insistant sur le fait que Moscou était toujours ouvert à l'idée de pourparlers de paix.