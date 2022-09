Des sentiments mitigés chez certains en Afrique pour la Reine Elizabeth

Certains avaient de bons souvenirs du monarque le plus ancien de Grande-Bretagne - qui est venu sourire et saluer les foules dans 20 pays du continent au cours de ses 70 ans de règne.

D'autres, en revanche, se souvenaient de choses comme l'écrasement brutal par la Grande-Bretagne, dans les années 1950, de la rébellion des Mau Mau du Kenya, alors que le soleil se couchait sur l'empire britannique, et d'un énorme diamant acquis par la famille de la reine auprès de l'Afrique du Sud coloniale en 1905, qu'elle n'a jamais rendu malgré les appels à le faire.

Elizabeth n'avait que 25 ans et était en visite au Kenya avec son mari Philip lorsqu'elle a appris la mort de son père, le roi George VI, et son accession au trône le 6 février 1952.

Elle devait revenir de nombreuses fois en Afrique en tant que reine.

"Lorsque la reine a visité l'Ouganda en 1954, j'étais un jeune garçon à l'école primaire. C'était une jeune et petite femme qui avait l'air très humble. Elle était très admirable et souriante", a déclaré à Reuters Vincent Rwosire, un postier retraité de 84 ans.

"Nous ne pouvions pas croire qu'une si jeune femme puisse avoir autant de pouvoir", a-t-il dit par téléphone depuis Mbarara, dans l'ouest de l'Ouganda.

Le président ghanéen Nana Akufo-Addo, dont le pays a été visité par la reine en 1961, quatre ans après qu'il soit devenu l'un des premiers pays africains à obtenir son indépendance, a baissé les drapeaux et a déclaré que le Ghana était fier de faire partie du Commonwealth des nations.

Le président kenyan Uhuru Kenyatta, dont le prénom signifie liberté en swahili et dont le pays a obtenu son indépendance en 1963, l'a qualifiée d'"icône imposante du service désintéressé".

Mais beaucoup étaient moins enthousiastes à l'idée de célébrer la vie d'un monarque dont le pays a une histoire mouvementée en Afrique.

"Nous ne pleurons pas la mort d'Elizabeth", a déclaré le parti d'opposition marxiste d'Afrique du Sud, les Economic Freedom Fighters.

"Notre interaction avec la Grande-Bretagne a été marquée par la douleur, la mort, la dépossession et la déshumanisation du peuple africain", a-t-il ajouté, énumérant les atrocités commises par les forces britanniques à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle.

Malgré cette opinion sur elle, Elizabeth a noué une relation étroite avec le leader sud-africain Nelson Mandela, le premier président de l'après-apartheid, et s'est rendue deux fois en Afrique du Sud après la fin du règne de la minorité blanche.

Elle était un défenseur enthousiaste du Commonwealth, qui regroupe 56 nations, pour la plupart d'anciennes colonies britanniques.

Certains Nigérians se souviennent du soutien apporté par la Grande-Bretagne dans les années 1960 à une dictature militaire qui a écrasé la rébellion du Biafra dans l'est du pays. Des officiers Igbo ont lancé la rébellion en 1967, déclenchant une guerre civile de trois ans qui a tué plus d'un million de personnes, principalement à cause de la famine.

Uju Anya, professeur igbo et survivante de cette guerre qui vit aujourd'hui aux États-Unis, a suscité la controverse lorsqu'elle a écrit sur Twitter, tard jeudi, son "mépris pour le monarque qui a supervisé un gouvernement qui a parrainé le génocide qui a massacré et déplacé la moitié de ma famille et dont les conséquences que ceux qui vivent aujourd'hui essaient encore de surmonter".

Ses commentaires ont été "aimés" 67 000 fois, mais l'université Carnegie Mellon a pris ses distances avec ses messages, que l'université a qualifiés dans une déclaration d'"offensants et répréhensibles".

La monarchie britannique joue un rôle essentiellement de figuration. Ainsi, si la reine nomme officiellement les premiers ministres et tient des réunions régulières avec eux, elle ne fait pas de politique.

Entre-temps, l'accession du roi Charles au trône a suscité de nouveaux appels de la part de politiciens et de militants pour que les anciennes colonies des Caraïbes retirent le monarque de leur chef d'État et que la Grande-Bretagne paie des réparations pour l'esclavage.