Des sites d'intérêt américains visités par d'anciens ballons chinois, selon le Pentagone

Le porte-parole du Pentagone, le brigadier général Patrick Ryder, a déclaré que les États-Unis étaient au courant des quatre vols précédents avant de détecter le dernier ballon chinois.

Un avion de chasse de l'armée américaine a abattu ce ballon samedi au large des côtes de la Caroline du Sud, déclenchant la condamnation de la Chine, qui a déclaré qu'il s'agissait d'un vaisseau aérien civil.

"Ils survolaient des sites susceptibles d'intéresser les Chinois", a déclaré Ryder aux journalistes.

M. Ryder a indiqué que les navires de la marine américaine étaient toujours en train de récupérer les débris et que, mardi, des plongeurs et des techniciens spécialisés dans les explosifs ont mené des activités de collecte et d'étude sous-marines.

Il a ajouté que l'USS Carter Hall dirigeait les efforts de récupération, qui incluent l'utilisation de véhicules sous-marins sans pilote.

Ryder a déclaré que le ballon faisait partie d'un programme plus vaste de ballons de surveillance chinois.

Un général américain de haut rang a déclaré lundi que l'armée n'avait pas été en mesure de détecter en temps réel les précédents ballons espions avant celui qui est apparu le 28 janvier et a parlé d'un "déficit de sensibilisation".

Le Pentagone a déclaré au cours du week-end que des ballons espions chinois avaient brièvement survolé les États-Unis au moins trois fois sous l'administration du président Donald Trump et une fois auparavant sous le président Joe Biden.

Les États-Unis ont tenu des séances d'information à Washington et à Pékin avec des diplomates étrangers de 40 nations au sujet du ballon chinois que Washington a abattu samedi pour espionnage au-dessus du territoire américain, ont déclaré mardi un haut responsable de l'administration et des diplomates.

Le ballon a provoqué un tumulte politique à Washington et a incité le principal diplomate américain, Antony Blinken, à annuler un voyage à Pékin que les deux pays espéraient voir stabiliser leurs relations difficiles.

La Chine a déclaré que c'était un ballon météorologique qui avait dévié de sa trajectoire pour pénétrer dans l'espace aérien américain et a accusé les États-Unis de réagir de manière excessive.

La Maison Blanche a minimisé tout effet radical que l'incident aurait sur les relations entre les États-Unis et la Chine. Biden lui-même a déclaré lundi que la question n'avait pas affaibli les relations.