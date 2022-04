Des soldats israéliens abattent mortellement deux Palestiniens en Cisjordanie

Le ministère de la Santé a déclaré que les soldats ont tiré et tué un jeune de 14 ans près de Bethléem. L'armée israélienne a déclaré qu'il avait jeté une bombe à essence sur les soldats, qui "ont utilisé des balles réelles afin de mettre fin à la menace immédiate."

Dans un autre incident, un Palestinien a été tué par des tirs de l'armée israélienne à Naplouse, dans une rue principale près du Tombeau de Joseph, a déclaré le ministère, faisant référence à un sanctuaire juif où Israël a effectué des travaux de réparation mercredi après que des Palestiniens l'aient vandalisé.

Le ministère l'a identifié comme étant Mohammed Assaf, 34 ans, un avocat qui travaillait pour un département de l'Organisation de libération de la Palestine qui documente et fait pression contre les activités de colonisation israéliennes sur les terres que les Palestiniens réclament pour un État.

Un responsable de l'unité anti-colonisation de l'OLP a déclaré qu'Assaf conduisait ses neveux à une école voisine et s'était arrêté sur le bord de la route pour observer le déroulement des événements lorsque des affrontements ont éclaté sur la tombe.

Un communiqué militaire sur les opérations en Cisjordanie mercredi a déclaré qu'un "suspect armé" a été touché près de Naplouse. Il n'était pas clair s'il s'agissait d'Assaf.

Les troupes israéliennes avaient sécurisé la zone autour de la tombe pendant que les travaux de réparation étaient en cours. L'armée a déclaré que des centaines de Palestiniens ont jeté des pierres et des bombes à essence sur les soldats, qui ont répondu par des tirs réels et des mesures de dispersion des émeutes.

Les forces israéliennes ont arrêté près de 20 personnes qu'elles ont décrites comme des suspects de terrorisme dans et autour de Naplouse et d'autres villes au cours des opérations de mercredi, selon l'armée et la police.

Les responsables palestiniens de la santé ont déclaré que sept personnes avaient été blessées par des balles réelles lors des affrontements de Naplouse, et que deux d'entre elles étaient dans un état critique.

L'armée israélienne a intensifié ses raids en Cisjordanie à la suite des attaques menées par deux Palestiniens du territoire et trois membres de la minorité arabe d'Israël qui ont fait 14 morts en Israël depuis fin mars.

Plus de 20 Palestiniens, dont beaucoup de tireurs, ont été tués par les forces israéliennes depuis janvier.

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a déclaré mercredi qu'il tenait Israël "pleinement responsable des répercussions" des actions de l'armée et un porte-parole du président Mahmoud Abbas a appelé la communauté internationale à intervenir.

Israël a accusé l'Autorité palestinienne de ne pas faire assez pour contenir les militants et d'encourager la violence contre les Israéliens en versant des allocations aux familles des Palestiniens dans les prisons israéliennes, dont certains ont été condamnés pour des attaques meurtrières.

L'effusion de sang a coïncidé avec le début du mois sacré musulman du Ramadan, au cours duquel la violence israélo-palestinienne a éclaté par le passé. En mai dernier, elle s'est transformée en une guerre de 11 jours entre les militants de Gaza et Israël.