Des soldats israéliens tuent un Palestinien lors d'un raid en Cisjordanie

RAMALLAH, Cisjordanie, 6 juillet (Reuters) - Des soldats israéliens ont abattu un Palestinien recherché par les forces de l'ordre et ont arrêté 24 personnes dans le cadre d'opérations antiterroristes en Cisjordanie, a annoncé mercredi l'armée israélienne, à quelques jours de la visite officielle du président américain Joe Biden dans la région.

Les responsables palestiniens ont identifié l'homme abattu comme étant Rafiq Ghannam, âgé de 20 ans. Il a été abattu par les soldats de l'Etat hébreu dans la ville de Jaba, près de Jénine, où les forces israéliennes ont intensifié leurs opérations ces derniers mois à la suite d'attaques de rue meurtrières en Israël.

"J'ai entendu les soldats israéliens crier sur un homme, lui demandant d'arrêter, avant d'entendre huit coups de feu", a déclaré un Palestinien de Jaba.

Selon l'armée israélienne, l'homme abattu avait tenté d'échapper aux militaires, amenant ses derniers à ouvrir le feu. Les soldats lui ont alors prodigué les premiers soins avant son décès, ont ajouté les forces israéliennes en précisant que la situation était en cours d'examen.

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a déclaré qu'Israël "faisait précéder la visite du président Joe Biden de multiples nouvelles exécutions sur le terrain et d'une escalade de l'agression contre le peuple palestinien".

Le président américain doit rencontrer séparément les dirigeants israéliens et palestiniens la semaine prochaine avant de se rendre en Arabie saoudite. Sa visite est programmée du 13 au 16 juillet.

La mort de la journaliste palestino-américaine Shireen Abu Akleh et les affrontements récents entre Israéliens et Palestiniens risquent de plomber le climat de la visite officielle du chef d'Etat américain.

Les pourparlers de paix entamés sous l'égide des États-Unis et visant à créer un État palestinien à Jérusalem-Est, en Cisjordanie et à Gaza sont au point mort depuis 2014. (Reportage Nidal al-Mughrabi à Gaza et Ali Sawafta à Ramallah, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)